Γεράσιμος Σκιαδαρέσης: Τη μισή μου καριέρα τη χρωστάω στη φάτσα μου

Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος από το πώς μου έχει φερθεί η τύχη, εξομολογήθηκε ο ηθοποιός

Για την καριέρα του και τον ρόλο της... φάτσας του, τη σύζυγό του Μπέσσυ Μάλφα αλλά και τις κόρες του μίλησε ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης το βράδυ της Τρίτης. Αρχικά σημείωσε στο Action24 πως «από ό,τι μου έχουν πει έχω μια φάτσα που γράφει, το δέχομαι πια. Είναι ευλογία, χρωστάω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα μου». Εκτός από το πρόσωπό του, ως ευλογία χαρακτήρισε «την οικογένειά μου, τις δουλειές που έχω κάνει. Θεωρώ τον εαυτό μου μάλλον ευτυχισμένο και ικανοποιημένο. Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος από το πώς μου έχει φερθεί η τύχη».

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Ερωτηθείς για τη σύζυγό του και επίσης ηθοποιό, Μπέσσυ Μάλφα, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης είπε «διαφέρουμε σε πάρα πολλά πράγματα, όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν καθόλου της οικογένειας, ήταν μια τύπισσα με δερμάτινα, μηχανόβια που έλεγε δεν θα παντρευτώ ποτέ. Δεν έψαχνα μια τέτοια σύζυγο. Γνωριστήκαμε ερωτευτήκαμε και η ίδια η ζωή μας έδειξε ότι με τον άνθρωπο αυτό θέλω να είμαι και να κάνω οικογένεια οπότε όλα τα άλλα περιττεύουν. Η σύζυγος άφησε τη μηχανή, εγώ άφησα τα πολλά ταξίδια, αλλάξαμε τρόπο ζωής και είπαμε θέλουμε να είμαστε μαζί».

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Ο ηθοποιός ρωτήθηκε, τέλος, και για τις κόρες του που κάνουν καριέρα στο τραγούδι ως Σκιαδαρέσες και είπε «μου είπαν ότι θα το πούμε Σκιαδαρέσες κι εγώ τους είπα ότι μου φαίνεται κακόηχο, δεν μου αρέσει αλλά με γειά σας και χαρά σας. Είχαν δίκιο». «Δεν είχα φανταστεί την πορεία τους, με συγκινεί πάρα πολύ, δεν με ηρεμεί τελείως γιατί είναι μια δουλειά δύσκολη αλλά πλέον το χειρίζονται μόνες τους. Με ικανοποιεί κατ' αρχάς ότι κάνουν αυτό που θέλουν. Βλέπω και Μάλφα και Σκιαδαρέση (σ.σ. στις κόρες του) αλλά στη βελτιωμένη εκδοχή, τουλάχιστον γλιτώνουν τα κουσούρια μου» κατέληξε ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης.