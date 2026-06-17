Λευκάδα: Σπάνια εμφάνιση πέντε φαλαινών φυσητήρων

Πέντε φάλαινες φυσητήρες καταγράφηκαν στο Ιόνιο, νότια της Λευκάδας και προς τους Παξούς, σε ένα σπάνιο θέαμα που εντυπωσίασε όσους βρέθηκαν στην περιοχή.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μεγάλα θαλάσσια θηλαστικά διακρίνονται να κινούνται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, αναδυόμενα επανειλημμένα στην επιφάνεια της θάλασσας.

Το Ιόνιο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιότοπους για τα κητώδη στη Μεσόγειο, με περιστασιακές εμφανίσεις φαλαινών και δελφινιών να καταγράφονται κάθε χρόνο.

Δείτε το βίντεο: