Μύκονος: Πώς έγινε το τροχαίο με θύμα την Ιταλίδα εργαζόμενη της Prada

Ανείπωτος ο θρήνος στην Ιταλία για τον θάνατο της 37χρονης Σάρα Τσεκκαντίνι, η οποία σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Μύκονο, το βράδυ της Κυριακής.

Η άτυχη Ιταλίδα άφησε την τελευταία της πνοή ενώ βρισκόταν στο κυκλαδίτικο νησί για το μπάτσελορ πάρτι της.

Πληροφορίες από ιταλικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν πως το τροχαίο δυστύχημα στη Μύκονο έγινε όταν το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε με τις φίλες της, συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο οδηγός του οχήματος στο οποίο επέβαινε η 37χρονη Ιταλίδα, φέρεται πως έχασε τον έλεγχο όταν έσκασε το λάστιχο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή.

Η γυναίκα που μέχρι πριν από λίγα λεπτά γιόρταζε για τον επικείμενο γάμο της με τον αγαπημένο της, τραυματίστηκε βαρύτατα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σύρου και παρά τον αγώνα που έδωσαν οι γιατροί, λίγη ώρα μετά έφυγε από τη ζωή. Δύο φίλες της τραυματίστηκαν ελαφρά και παραμένουν στην Μύκονο για να δώσουν καταθέσεις για το τροχαίο στις αρχές. Η τρίτη φίλη της αδικοχαμένης, διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας και νοσηλεύεται σε ΜΕΘ, σε σοβαρή κατάσταση.

Όσον αφορά την 37χρονη, ο θάνατος της έχει προκαλέσει θρήνο τόσο στην οικογένειά της, όσο και στους συναδέλφους της. Η Ιταλίδα αφήνει πίσω της τόσο το 3χρονο παιδί της, όσο και τον σύντροφό της και πατέρα του παιδιού, που το Σάββατο (20.06.2026) θα την περίμενε στα σκαλιά της εκκλησίας για να ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου.