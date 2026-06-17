Αργεντινή – Αλγερία 3-0: «Ραψωδία» Μέσι με χατ τρικ στην πρεμιέρα της Αλμπισελέστε για το Μουντιάλ 2026

Μ έναν καταπληκτικό Λίονελ Μέσι που πέτυχε και τα τρία γκολ της πρωταθλήτριας κόσμου 2022, η Αργεντινή επικράτησε 3-0 της Αλγερίας σε έναν αγώνα που διεξήχθη το πρωί της Τετάρτης (17.06.2026) και πήρε το πρώτο της τρίποντο για το 23ο Μουντιάλ.

Με τον Λιονέλ Μέσι να προσφέρει μια απολαυστική παράσταση και να σημειώνει ένα ιστορικό χατ τρικ, η Αργεντινή ξεκίνησε ιδανικά την πορεία της στο Μουντιάλ, επικρατώντας άνετα με 3-0 της Αλγερίας.

Βγαλμένη από όνειρο ήταν η πρεμιέρα του Αργεντινού σούπερ σταρ στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του στην εύκολη νίκη επί της Αλγερίας.

Ο 38χρονος «μύθος» πέτυχε χατ τρικ και έφτασε τον Γερμανό Μίροσλαβ Κλόζε στην πρώτη θέση των σκόρερ στα Μουντιάλ με 16 γκολ, με την παγκόσμια πρωταθλήτρια «Αλμπισελέστε» να αρχίζει ιδανικά τις υποχρεώσεις της στον 10ο όμιλο της διοργάνωσης.

Το ξεκίνημα της αναμέτρησης ήταν ιδιαίτερα συναρπαστικό, με ένα ακυρωθέν γκολ για κάθε ομάδα και τον Λιονέλ Μέσι να δείχνει από νωρίς τις διαθέσεις του.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ σκόραρε από θέση οφσάιντ στο 5ο λεπτό, με τον Σαϊμπί να τον μιμείται στο 8΄ για λογαριασμό της Αλγερίας.

Ο «Πούλγκα», όμως, δεν άργησε να προσφέρει την πρώτη στιγμή «μαγείας» στο Μουντιάλ, και ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 17ο λεπτό, με ένα υπέροχο σουτ εκτός περιοχής.

Ο ρυθμός έπεσε αισθητά μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, χωρίς να προκύψουν αξιόλογες φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες. Το φάουλ του Μέσι από πολύ μακριά πέρασε αρκετά άουτ, ενώ οι Αλγερινοί δεν μπόρεσαν να γίνουν απειλητικοί, παρότι προσπάθησαν να κρατήσουν λίγο περισσότερο την μπάλα στα πόδια τους. Στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους, ο ΜακΆλιστερ πήρε την κεφαλιά μετά το φάουλ του Μέσι, αλλά την έστειλε πάνω από την εστία του Ζιντάν.

Στο 51ο λεπτό, ο Μέσι βρήκε σουτ από καλή θέση, όμως αστόχησε, και στο 54΄ δημιούργησε ωραία για τον Λαουτάρο, το τελείωμα του οποίου από πλάγια θέση απέκρουσε δύσκολα ο Ζιντάν.

Ο 38χρονος «μύθος» του ποδοσφαίρου βρισκόταν σε οργιώδη κατάσταση και στο 60ο λεπτό σκόραρε για δεύτερη φορά, παίρνοντας το ριμπάουντ μετά την ασταθή απόκρουση του Ζιντάν στο μακρινό σουτ του ΜακΆλιστερ.

Στο 66΄, μάλιστα, έφτασε πολύ κοντά στο χατ τρικ, ωστόσο αυτήν τη φορά ο Ζιντάν κατάφερε να τον σταματήσει.

Στο 69΄ οι παίκτες της Αλγερίας έκαναν μετά από ώρα αισθητή την παρουσία τους, με το πολύ καλό σουτ του Αουάρ να περνά λίγο άουτ.

Ο Λιονέλ Μέσι δεν ήταν διατεθειμένος να σταματήσει και το ιστορικό χατ τρικ του ολοκληρώθηκε στο 76ο λεπτό, με υποδειγματικό τελείωμα-σήμα κατατεθέν του- από το ύψος της περιοχής.

Στο 79΄ ο «Πούλγκα» έγινε αλλαγή και αποθεώθηκε από ολόκληρο το Kansas City Stadium, με τους παίκτες του Σκαλόνι να διατηρούν με άνεση ανέπαφη την εστία του Μαρτίνες μέχρι το σφύριγμα της λήξης.

ΓΚΟΛ: 17΄, 60΄, 76΄ ΜέσιΚΙΤΡΙΝΕΣ: –

ΚΟΚΚΙΝΗ: –

ΔΟΚΑΡΙ: –