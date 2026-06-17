Πάτρα: Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στα εγκαίνια των νέων γραφείων της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας

Τα εγκαίνια των νέων γραφείων της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας ( Δ.Ε.Ε.Π.) Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, στις 20:00, στην Πάτρα.

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στα νέα γραφεία της κομματικής οργάνωσης, στην οδό Ερμού 23, στον 4ο όροφο, παρουσία στελεχών, μελών και φίλων της παράταξης.

Κεντρικός ομιλητής της βραδιάς θα είναι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, βουλευτής Α’ Αθηνών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης , ο οποίος αναμένεται να αναφερθεί στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και στις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας και της Αχαΐας.

Σύμφωνα με τη ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, τα νέα γραφεία φιλοδοξούν να αποτελέσουν έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης, διαλόγου και πολιτικής ζύμωσης για τα στελέχη και τους πολίτες της περιοχής, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο εξωστρέφειας και δράσεων για την τοπική οργάνωση.