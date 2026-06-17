Ασανσέρ: Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο έως 5.000 ευρώ -Η ημερομηνία κλειδί για την απογραφή

Δύο εβδομάδες έμειναν για την υποχρεωτική απογραφή των ανελκυστήρων, σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια σε όλη την Ελλάδα, στο Μητρώο Απογραφής των Ανελκυστήρων, αφού η προθεσμία λήγει οριστικά στα τέλη του μήνα.

Η Ελλάδα επιχειρεί για πρώτη φορά να μάθει πόσοι ανελκυστήρες λειτουργούν στη χώρα, σε τι κατάσταση βρίσκονται και ποιος έχει την ευθύνη τους.

Η πλατφόρμα https://elevator.mindev.gov.gr για το Mητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων άνοιξε τον Ιούλιο του 2025. Ενώ αρχικά η προθεσμία είχε δοθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, τελικά, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, δόθηκε επτάμηνη παράταση, με την καταληκτική ημερομηνία να είναι πλέον η 30ή Ιουνίου 2026. Αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων, διαχειριστές πολυκατοικιών, αλλά και επαγγελματίες του κλάδου, όπως συντηρητές και εγκαταστάτες.

Ωστόσο, η ανταπόκριση είναι χαμηλότερη των προσδοκιών. Ειδικότερα, έως τα τέλη Νοεμβρίου οι καταγεγραμμένες καταχωρίσεις ανελκυστήρων ήταν 270.000, και σε περίπου έξι μήνες, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει ακόμα μόλις 18.000 νέες καταχωρίσεις. Δηλαδή έχουν καταγραφεί συνολικά 288.000 ανελκυστήρες. Ουδείς μπορεί να πει με βεβαιότητα πόσοι είναι οι ανελκυστήρες στη χώρα μας, με το υπουργείο Ανάπτυξης να κάνει λόγο για 700.000. Πάντως, τα στοιχεία της απογραφής κτιρίων της ΕΛΣΤΑΤ το 2021 κατέγραφαν περίπου 310.000.

«Είναι η πρώτη φορά που νομοθετείται κάτι τέτοιο και ο στόχος μας είναι το made in Greece για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η ελληνική οικονομία να είναι σήμα κατατεθέν ποιότητας, ασφάλειας και αξιοπιστίας», είχε τονίσει ο Τάκης Θεοδωρικάκος για την απογραφή των ανελκυστήρων, ανεξαρτήτως ηλικίας, πιστοποίησης ή τεχνικής κατάστασης.

Βαριά πρόστιμα

Προσοχή! Όσοι δεν προχωρήσουν στην υποχρεωτική απογραφή κινδυνεύουν με βαριά πρόστιμα, που φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ.

Ειδικότερα, τα πρόστιμα διαμορφώνονται στα 1.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα για κτίρια κατοικίας, στα 2.500 ευρώ για επαγγελματικά ή μεικτής χρήσης κτίρια και φτάνουν έως τα 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, όπως νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες και άλλες εγκαταστάσεις με αυξημένο αριθμό επισκεπτών. Οι κυρώσεις επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων και όχι στους ενοικιαστές ή στους χρήστες των χώρων.

Η αλλαγή που ισχύει από φέτος είναι ότι το πρόστιμο επεκτείνεται και στους επαγγελματίες του κλάδου. Προβλέπονται κυρώσεις για συντηρητές και εγκαταστάτες ανελκυστήρων σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί απογραφή ή ότι στα παραστατικά συντήρησης αναγράφεται λανθασμένος ή ανακριβής αριθμός μητρώου.

Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι; Μέσω των φορολογικών παραστατικών, που εκδίδονται για εργασίες συντήρησης, στα οποία πλέον είναι υποχρεωτική η αναγραφή του αριθμού απογραφής του ανελκυστήρα.

Βήμα-βήμα η διαδικασία -Τα επτά πεδία

Υπόχρεοι για τη δήλωση είναι:

Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου.

Ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του κτιρίου.

Εναλλακτικά, μπορεί να υποβληθεί από τον υπεύθυνο συντηρητή ή εγκαταστάτη του ανελκυστήρα.

Η διαδικασία, που διαρκεί ελάχιστα λεπτά, μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιονδήποτε κάτοικο ή διαχειριστή, αλλά και από τεχνικούς συντήρησης ή εγκαταστάτες. Η σύνδεση γίνεται με κωδικούς gov.gr/taxisnet. Η καταχώριση περιλαμβάνει επτά βασικά πεδία, όπως:

Διεύθυνση εγκατάστασης και ΚΑΕΚ

Αριθμός ανελκυστήρων

Έτος τοποθέτησης

Αριθμός στάσεων

Σήμανση CE

Υπάρχουσα πιστοποίηση (αν υπάρχει)

Στοιχεία υπευθύνου/συντηρητή

Το υπουργείο θα αναλάβει να επεξεργαστεί στατιστικά τα δεδομένα, ώστε να ακολουθήσει χρονικός προγραμματισμός ελέγχων και πιστοποιήσεων, όπου απαιτείται.

Η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ) ενημέρωσε τους ιδιοκτήτες ακινήτων, τους διαχειριστές πολυκατοικιών, τις επιχειρήσεις και κάθε νόμιμο εκπρόσωπο κτιρίου ότι η παράταση που έχει δοθεί για την καταχώριση των ανελκυστήρων στο Ψηφιακό Μητρώο Ανελκυστήρων λήγει στις 30 Ιουνίου 2026.

Η υποχρέωση αφορά όλους τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες της χώρας, ανεξαρτήτως χρήσης του κτιρίου στο οποίο βρίσκονται. Καθώς απομένουν λίγες ημέρες έως τη λήξη της προθεσμίας, η ΠΟΒΕΣΑ καλεί όλους τους υπόχρεους να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της καταχώρισης και να μην αναμένουν την τελευταία στιγμή.

Η μη απογραφή εντός της ανωτέρω προθεσμίας επισύρει διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου διαφοροποιείται ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου και μπορεί να φθάσει έως και τα 5.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα.

Η απογραφή στο Ψηφιακό Μητρώο αποτελεί υποχρέωση που απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία και συμβάλλει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου μητρώου σε πανελλαδικό επίπεδο, με στόχο την πλήρη καταγραφή του υφιστάμενου δυναμικού ανελκυστήρων της χώρας.

Οι διευκρινίσεις

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών, Γιώργος Βλασσόπουλος, τον περασμένο Νοέμβριο είχε προτρέψει, και πριν λήξει η (πρώτη) προθεσμία της 30ής Νοεμβρίου, ιδιοκτήτες, διαχειριστές και νόμιμους εκπροσώπους να νομιμοποιήσουν τη διαδικασία της απογραφής, επισημαίνοντας: «Δεν υπάρχει δυνατότητα απόκρυψης, διότι θα αντληθούν στοιχεία από τις άλλες εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες, όπως δήμοι και περιφέρειες».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών, Άγγελος Σκιαδάς, είχε τονίσει πως το πολύ σοβαρό θέμα που έχει δημιουργηθεί είναι ότι οι ιδιοκτήτες προσπαθούν να μετακυλίσουν το κόστος, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, στους ενοικιαστές. Οι ενοικιαστές πρέπει να ξέρουν ότι δεν έχουν καμία ανάμειξη με την αναβάθμιση του ανελκυστήρα. Η αναλογία αυτή του κάθε διαμερίσματος για την αναβάθμιση του ανελκυστήρα βαρύνει αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες. Το πρόβλημα προκύπτει σε πολλές πολυκατοικίες όπου δεν διαχωρίζουν τα κοινόχρηστα μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Είναι θέμα κανονισμού ή καταστατικού της πολυκατοικίας, ανέφερε.

Τρία σοβαρά περιστατικά με ασανσέρ

Αξίζει να σημειώσουμε τρία περιστατικά που έγιναν με ασανσέρ στην Ελλάδα σε λιγότερο από έναν χρόνο. Αρχικά, το πρώτο περιστατικό είχε σημειωθεί στις 9 Ιανουαρίου 2025 στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», μετά από πτώση ασανσέρ. Είχαν κοπεί τα συρματόσχοινα και έπεσε το ασανσέρ, με τέσσερις ανθρώπους να τραυματίζονται ελαφρά. Συγκεκριμένα, μέσα στο ασανσέρ ήταν ένας ασθενής με τον συνοδό του και δύο διασώστες ιδιωτικής εταιρείας ασθενοφόρων.

Επίσης, ασανσέρ στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» υποχώρησε από τον τρίτο όροφο στο ισόγειο, σύμφωνα με καταγγελία εργαζομένων, το απόγευμα της Κυριακής 10 Αυγούστου 2025. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Τέλος, το πιο σοβαρό περιστατικό συνέβη σε σούπερ μάρκετ στα Ιλίσια στις 23 Δεκεμβρίου 2025, όταν ασανσέρ κατέρρευσε αιφνιδιαστικά ενώ βρισκόταν σε λειτουργία, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 44χρονου. Ο τεχνικός έκανε συντήρηση στο πάνω μέρος του ανελκυστήρα όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, το ασανσέρ τέθηκε σε λειτουργία. Ο ανελκυστήρας κινήθηκε προς τον πάνω όροφο και εγκλώβισε τον τεχνικό στην οροφή. Πληροφορίες ανέφεραν ότι ο ανελκυστήρας ήταν σταματημένος στον 1ο όροφο, με τον τεχνικό να βρίσκεται στο πάνω μέρος του πραγματοποιώντας εργασίες. Εξετάστηκε σοβαρά το σενάριο να μην είχε διακοπεί το ρεύμα του ασανσέρ ενόσω γίνονταν οι εργασίες, με αποτέλεσμα κάποιος να το καλέσει στον 2ο όροφο, όπου ο 44χρονος εγκλωβίστηκε.