Χριστόφορος Παπακαλιάτης: «Ήταν όλη μου η ζωή πέντε χρόνια τώρα», έγραψε για το τέλος των γυρισμάτων του Maestro

Τίτλους τέλους στα γυρίσματα του «Maestro» έριξε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ολοκληρώνοντας ένα τηλεοπτικό ταξίδι που διήρκεσε πέντε χρόνια και άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση, αλλά και στο διεθνές κοινό μέσω του Netflix.

Ο δημιουργός της επιτυχημένης σειράς «Maestro», Χριστόφορος Παπακαλιάτης, επέλεξε να μοιραστεί τις σκέψεις και τα συναισθήματά του με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, αποχαιρετώντας τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια, τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

«Υπάρχει ένα στοιχείο που σε κάθε δουλειά διαφέρει. Αυτό το στοιχείο, είναι η “χημεία”. Στην περίπτωση του Maestro η χημεία, μας καθόρισε όλους. Ηθοποιούς – συνεργείο – παραγωγή. Και κάπως έτσι μετά από 5 χρόνια, ήρθε η ώρα να τελειώσει αυτό το γύρισμα. Όμως η χημεία δεν τελειώνει ποτέ. Είναι πάνω από εμάς.

Δεν ήταν απλά άλλο ένα project. Ήταν ΟΛΗ μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα. Ήταν κάτι σαν οικογένεια, σαν συνήθεια, σαν αναφορά. Έφτιαξα μια συνθήκη και ένα έργο, που θα το κουβαλάω για πάντα και θα είμαι τόσο περήφανος γι’ αυτό!!!

Όσο περήφανος είμαι και γι’ αυτόν τον νέο κύκλο που μόλις γυρίσαμε. Πήγαμε παντού μαζί και καταφέραμε αυτή την αγάπη να την ταξιδέψουμε όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλον τον κόσμο. Κάθε σκηνή, που θα βλέπει το κοινό, είναι εξαιτίας αυτής της σχέσης μας. Αυτό θα το ξέρουμε μόνο εμείς. Και είναι ωραίο που το ξέρουμε μόνο εμείς. Και τώρα πώς θα είναι η κάθε μέρα μου, χωρίς όλους εσάς; Δεν ξέρω.

Όμως έχετε τον λόγο μου, ότι στην αμέσως επόμενη στιγμή, θα είστε εσείς όλοι, που θα ψάξω, που θα θέλω να είμαι μαζί, μπρος και πίσω από την κάμερα. Σας ευχαριστώ όλους (από κάθε κύκλο και κάθε εποχή) του Maestro.It’s a wrap.

Υ.Γ. Καλό καλοκαίρι με μοντάζ, post production, εικόνα, ήχο, μουσικές και έτσι για μένα τουλάχιστον, θα είναι πιο ομαλός ο αποχωρισμός. Και τον χειμώναετοιμαστείτε πάλι για συναντήσεις και πρεμιέρες. Και πάρτι σαν αυτό το τελευταίο μας».