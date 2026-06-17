Πύργος: Απίστευτο! Κέρδισε 350 χιλιάδες ευρώ στο στοίχημα παίζοντας 50 λεπτά!

Αυτό κι αν είναι χτύπημα της τύχης!

Με ποντάρισμα μόλις 50 λεπτών, ο νικητής πέτυχε μια μαντεψιά που μοιάζει βγαλμένη από όνειρο και τίναξε την μπάνκα στον αέρα.

Μιλάμε για ένα από εκείνα τα δελτία που γράφουν ιστορία, αφού μια και μόνο έμπνευση ήταν αρκετή για να μετατρέψει λίγα λεπτά σε περισσότερα από 350 χιλιάδες ευρώ.

Το τυχερό κουπόνι (με 14 επιτυχημένες επιλογές) παίχτηκε πριν λίγες ημέρες στο πρακτορείο Allwyn «Το Αστέρι» στον Πύργο (Αγίου Γεωργίου 2).

Ο μεγάλος νικητής επέλεξε τα στοιχήματα «Τελικό Αποτέλεσμα», «Εύρος Γκολ», «Συνολικά Γκολ Under 2.5» και «Να σκοράρουν οι δύο Ομάδες» σε 14 αγώνες από τα διεθνή φιλικά παιχνίδια, τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, της Βραζιλίας, της Αργεντινής και της Χιλής και την Copa De La Liga της Χιλής και κέρδισε 379.721,54 ευρώ.

Το σύνολο των κερδών του τυχερού ξεπερνά τις 350.000 ευρώ (351.262,26) ενώ έχουν αφαιρεθεί και φόροι αξίας 28.459,08…

“Από ότι μας είπαν ίσως και να πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί στην Ελλάδα με τόσο χαμηλό στοιχηματισμό από τότε που ξεκίνησε το Πάμε Στοίχημα στη χώρα μας” τόνισε η ιδιοκτήτρια του πρακτορείου, Βασιλική Σταματοπούλου.

Δείτε το τυχερό κουπόνι!