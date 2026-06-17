Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πύργος: Απίστευτο! Κέρδισε 350 χιλιάδες ευρώ στο στοίχημα παίζοντας 50 λεπτά!

Πύργος: Απίστευτο! Κέρδισε 350 χιλιάδες ...

Πιθανότατα να πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί στην Ελλάδα με τόσο χαμηλό στοιχηματισμό

Αυτό κι αν είναι χτύπημα της τύχης!

Με ποντάρισμα μόλις 50 λεπτών, ο νικητής πέτυχε μια μαντεψιά που μοιάζει βγαλμένη από όνειρο και τίναξε την μπάνκα στον αέρα.

Μιλάμε για ένα από εκείνα τα δελτία που γράφουν ιστορία, αφού μια και μόνο έμπνευση ήταν αρκετή για να μετατρέψει λίγα λεπτά σε περισσότερα από 350 χιλιάδες ευρώ.

Το τυχερό κουπόνι (με 14 επιτυχημένες επιλογές) παίχτηκε πριν λίγες ημέρες στο πρακτορείο Allwyn «Το Αστέρι» στον Πύργο (Αγίου Γεωργίου 2).

Ο μεγάλος νικητής επέλεξε τα στοιχήματα «Τελικό Αποτέλεσμα», «Εύρος Γκολ», «Συνολικά Γκολ Under 2.5» και «Να σκοράρουν οι δύο Ομάδες» σε 14 αγώνες από τα διεθνή φιλικά παιχνίδια, τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, της Βραζιλίας, της Αργεντινής και της Χιλής και την Copa De La Liga της Χιλής και κέρδισε 379.721,54 ευρώ.

Το σύνολο των κερδών του τυχερού ξεπερνά τις 350.000 ευρώ (351.262,26) ενώ έχουν αφαιρεθεί και φόροι αξίας 28.459,08…

“Από ότι μας είπαν ίσως και να πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί στην Ελλάδα με τόσο χαμηλό στοιχηματισμό από τότε που ξεκίνησε το Πάμε Στοίχημα στη χώρα μας” τόνισε η ιδιοκτήτρια του πρακτορείου, Βασιλική Σταματοπούλου.

Δείτε το τυχερό κουπόνι!

πηγη Iliaenimerosi

Ειδήσεις Τώρα

Ανοίγει η πλατφόρμα «posokanei» για τη σύγκριση των τιμών στα σούπερ μάρκετ

Drones πάνω από τις παραλίες για αυθαίρετα και ξαπλώστρες

Καιρός: Ζέστη με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ηλεία Στοιχηματισμός Τύχη
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0397\u03bb\u03b5\u03af\u03b1","\u03a3\u03c4\u03bf\u03b9\u03c7\u03b7\u03bc\u03b1\u03c4\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2","\u03a4\u03cd\u03c7\u03b7 "]
834882
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις