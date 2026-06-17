Η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Στέλιος Μάινας επιστρέφουν στον ΑΝΤ1 με αφορμή τη νέα καθημερινή σειρά «Κρίνο και αγκάθι», σύμφωνα με τη Reallife.

Με πολύ δυνατές προσθήκες προχωρά η στελέχωση της νέας σειράς του ΑΝΤ1 «Κρίνο και αγκάθι», που θα αποτελέσει κεντρικό στοιχείο της prime time την προσεχή σεζόν. Εμμένοντας στη συνταγή της μυθοπλασίας, ο ΑΝΤ1, σε συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής, «κεντά» το κάστινγκ της νέας καθημερινής σειράς, κλειδώνοντας ηθοποιούς πρώτης γραμμής και μεγάλου καλλιτεχνικού βάρους σε πρωτότυπα σεναριακά «παντρέματα».

Μετά τον Γιάννη Τσορτέκη και τη Μαρία Ζορμπά, άλλα δύο μεγάλα ονόματα κλείνουν με πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Κρίνο και αγκάθι». Σύμφωνα με πληροφορίες, στη νέα σειρά θα ενταχθεί η Κατερίνα Διδασκάλου. Σχεδόν πέντε χρόνια μετά τις «Άγριες μέλισσες» και μετά το σύντομο πέρασμά της από τη «Μάγισσα», η σπουδαία ηθοποιός επιστρέφει με πρωταγωνιστικό ρόλο σε καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1.

Στο «Κρίνο και αγκάθι» συμφώνησε να πρωταγωνιστήσει και ο Στέλιος Μάινας. Μετά τη σύντομη παρουσία στον «Άγιο έρωτα» του Alpha, ο σημαντικός ηθοποιός θα κάνει δυναμικό comeback στον ΑΝΤ1 κρατώντας έναν από τους πιο κεντρικούς ρόλους στη νέα σειρά.

Πλοκή

Τα «ζευγάρια» που θα δημιουργηθούν με βάση το στόρι έχουν ως εξής: Η Κ. Διδασκάλου θα είναι ζευγάρι με τον Γ. Τσορτέκη, ενώ ο Στ. Μάινας με τη Μ. Ζορμπά. Η ελληνική μεταφορά της τουρκικής σειράς «Ask ve mavi» μας μεταφέρει στην Αρκαδία το 1959.

Εκεί, μια γυναίκα που είναι αποφασισμένη να εκδικηθεί για τον θάνατο του αδελφού της, παντρεύεται τον άνθρωπο που του στέρησε τη ζωή με σκοπό να τον καταστρέψει. Ακολουθώντας αυτό το επικίνδυνο μονοπάτι, η κεντρική ηρωίδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα συναίσθημα που δεν είχε προβλέψει, τον έρωτα.

Οι αλήθειες που παρέμειναν θαμμένες για χρόνια βγαίνουν στο φως, το παρελθόν επιστρέφει και τίποτα δεν θα μείνει ανεπηρέαστο.

Τη σκηνοθεσία της σειράς αναλαμβάνει ο Ανδρέας Μορφονιός, το σενάριο υπογράφει η Γιάννα Κανελλοπούλου, ενώ η εκτέλεση της παραγωγής θα γίνει από την Prima

Visione.