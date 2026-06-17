Τροχαίο με τρία οχήματα στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στον Αλισσό

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν λίγο στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στην περιοχή του Αλισσού, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν τρία οχήματα.

Από τη σύγκρουση, σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκε ο τραυματισμός ενός ατόμου.

Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του συμβάντος.