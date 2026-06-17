Πέντε λεπτά προσευχής: Τα οφέλη για το άγχος και τον πόνο

Μια σύντομη προσευχή διάρκειας μόλις πέντε λεπτών θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του πόνου και του άγχους, σύμφωνα με νέα μελέτη ερευνητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ.

Για τη μελέτη τους, που δημοσιεύτηκε στο Annals of Family Medicine, οι ερευνητές εξέτασαν 180 ασθενείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που αντιμετώπιζαν σημαντικό πόνο ή αυξημένα επίπεδα άγχους. Μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών τους επισκέψεων, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: στη μία, οι συμμετέχοντες προσευχήθηκαν για πέντε λεπτά μέσω μιας Χριστιανικής μεσιτικής προσευχής από εκπαιδευμένο λειτουργό, ενώ η άλλη άκουσε για το ίδιο χρονικό διάστημα χαλαρωτική μουσική.

Η μεσιτική προσευχή αφορά την προσευχή που γίνεται υπέρ άλλων ανθρώπων και, στο πλαίσιο της μελέτης, συνοδευόταν από την τοποθέτηση των χεριών πάνω στον ασθενή.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Μετά την παρέμβαση, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι ασθενείς που συμμετείχαν στην ομάδα της προσευχής ανέφεραν σημαντικά μεγαλύτερη μείωση του πόνου αμέσως μετά τη συνεδρία, αλλά και δύο εβδομάδες αργότερα, σε σύγκριση με όσους άκουσαν απλώς μουσική. Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα και για το άγχος. Οι συμμετέχοντες που προσευχήθηκαν παρουσίασαν μεγαλύτερη βελτίωση αμέσως μετά την παρέμβαση, ενώ το όφελος παρέμεινε στατιστικά σημαντικό ακόμη και έξι εβδομάδες αργότερα.

Οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν ανεπιθύμητες ενέργειες που να σχετίζονται με την παρέμβαση. Επιπλέον, σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι θα ήταν θετικοί στο να τους προσφέρεται προσευχή στο πλαίσιο μελλοντικών ιατρικών επισκέψεων.

Παρότι τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα προκειμένου να διευκρινιστεί ο ακριβής μηχανισμός μέσω του οποίου η προσευχή μπορεί να επηρεάζει την αντίληψη του πόνου και τα επίπεδα άγχους.

Όπως σημειώνουν οι συγγραφείς, η σύντομη, δια ζώσης προσευχή θα μπορούσε να αποτελέσει μια ασφαλή, εύκολη και χαμηλού κόστους συμπληρωματική προσέγγιση στη συμβατική ιατρική φροντίδα, χωρίς ωστόσο να υποκαθιστά τις καθιερωμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις.

πηγή ygeiamou.gr