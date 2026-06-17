Καιρός: Ζέστη με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές

Στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και καταιγίδες, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός και μόνο στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά καταιγίδες . Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά ως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες όμβρους και κυρίως στα ορεινά, καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 και στην Κρήτη τοπικά 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι – απόγευμα νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.