Καιρός: Ζέστη με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές

Αναλυτικά η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
Στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και καταιγίδες, σύμφωνα με την ΕΜΥ.
Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός και μόνο στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός ανά περιοχή
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά καταιγίδες . Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά ως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες όμβρους και κυρίως στα ορεινά, καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 και στην Κρήτη τοπικά 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους στα βόρεια.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι – απόγευμα νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.
Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
Σύμφωνα με ανάρτηση για τον καιρό που έκανε στα social media ο Θοδωρής Κολυδάς, έντονα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν την κεντρική Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τα βόρεια τμήματα της Στερεάς. Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί πως τα φαινόμενα μπορεί να μην είναι ακραία αλλά αν εκδηλωθούν σε μικρό χρονικό διάστημα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δημιουργήσουν προβλήματα.
«Το GFS, το οποίο στο προηγούμενο επεισόδιο αποτύπωσε ικανοποιητικά το μέγιστο στη Θεσσαλία, επιμένει εκ νέου σε αυξημένα ποσά υετού. Καθώς και το ECMWF ενισχύει το σήμα για την ίδια ευρύτερη περιοχή, χρειάζεται αυξημένη προσοχή στην κεντρική Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τα βόρεια τμήματα της Στερεάς. Τα προβλεπόμενα ποσά δεν είναι κατ’ ανάγκη ακραία, όμως αν εκδηλωθούν σε μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να δημιουργήσουν τοπικά προβλήματα», αναφέρει ο μετεωρολόγος στην ανάρτησή του.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr