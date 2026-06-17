Drones πάνω από τις παραλίες για αυθαίρετα και ξαπλώστρες

Τα Drones επιστρατεύει το υπουργείο Οικονομικών για τους ελέγχους στις παραλίες, επιχειρώντας να περιορίσει τα φαινόμενα αυθαίρετης κατάληψης αιγιαλού και υπέρβασης των παραχωρημένων χώρων.

Διάταξη του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει ότι οι παραβάσεις θα μπορούν να διαπιστώνονται και μέσω δορυφορικών λήψεων ή φωτογραφιών από απόσταση, χωρίς να απαιτείται σε κάθε περίπτωση η διενέργεια επιτόπιας αυτοψίας.

Η αλλαγή αυτή μεταβάλλει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο γίνονται μέχρι σήμερα οι έλεγχοι στις παραλίες. Μέχρι τώρα η αυτοψία από τα αρμόδια κλιμάκια αποτελούσε βασικό στοιχείο για τη σύνταξη πορίσματος. Με τη νέα διάταξη, οι ελεγκτικές αρχές θα μπορούν να αξιοποιούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), συστήματα τηλεπισκόπησης και δορυφορικές εικόνες προκειμένου να εντοπίζουν αυθαίρετες καταλήψεις, υπερβάσεις συμβάσεων παραχώρησης, παράνομες επεκτάσεις επιχειρήσεων και καταχρηστική ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων.

Μάλιστα, όταν η παράβαση αποτυπώνεται με σαφήνεια στο φωτογραφικό υλικό, δεν θα απαιτείται πλέον η παρουσία ελεγκτών στην παραλία για αυτοψία. Το πόρισμα θα μπορεί να συντάσσεται με βάση τις λήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί από αέρα ή μέσω δορυφόρου, επιταχύνοντας τη διαδικασία βεβαίωσης της παράβασης και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα αναμένεται να αξιοποιηθεί κυρίως στις τουριστικές περιοχές όπου κάθε καλοκαίρι καταγράφονται δεκάδες καταγγελίες για αυθαίρετες ξαπλώστρες, υπερβάσεις των ορίων παραχώρησης και αποκλεισμό ελεύθερων τμημάτων της παραλίας. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα μπορούν να παρακολουθούν μεγαλύτερο αριθμό παραλιών σε πολύ μικρότερο χρόνο, ενώ η φωτογραφική τεκμηρίωση θα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στη διαδικασία επιβολής κυρώσεων.

Οι κυρώσεις

Οι κυρώσεις μόνο αμελητέες δεν είναι. Για αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού ή παραλίας χωρίς σύμβαση παραχώρησης προβλέπεται πρόστιμο που φθάνει στο τετραπλάσιο του ανταλλάγματος που αντιστοιχεί στην έκταση που έχει καταληφθεί, καθώς και αποκλεισμός από κάθε διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για πέντε χρόνια. Σε περίπτωση υποτροπής από λειτουργούσα επιχείρηση προβλέπεται ακόμη και δεκαήμερη αναστολή λειτουργίας, σφράγιση ταμειακής μηχανής και αποκλεισμός για δέκα χρόνια από νέες παραχωρήσεις.

Αντίστοιχα, για κατάληψη χώρου πέραν των ορίων που προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τετραπλάσιο του ανταλλάγματος που αντιστοιχεί στην επιπλέον έκταση που χρησιμοποιείται χωρίς νόμιμη άδεια. Σε περιπτώσεις μεγάλων υπερβάσεων και επαναλαμβανόμενων παραβάσεων ενεργοποιούνται πρόσθετες κυρώσεις και πολυετείς αποκλεισμοί από μελλοντικές παραχωρήσεις.

Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει επίσης πρόστιμα από 2.000 έως 60.000 ευρώ για παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στη θάλασσα, στον αιγιαλό και στην παραλία, ενώ αυστηρές κυρώσεις επιβάλλονται και για αυθαίρετες κατασκευές ή διαμορφώσεις στον αιγιαλό.

Πέρα από τους ελέγχους με drones, το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει και άλλες παρεμβάσεις για τις παραχωρήσεις αιγιαλού. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η δυνατότητα προσωρινής παραχώρησης χώρων σε επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση και αναμένουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς και η δυνατότητα επανένταξης επιχειρήσεων που είχαν αποκλειστεί λόγω παλαιότερων παραβάσεων, εφόσον εξοφλήσουν τα πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί.

Παράλληλα, επιχειρείται η επιτάχυνση των διαδικασιών καθορισμού αιγιαλού και παραλίας μέσω αλλαγών στη σύνθεση των αρμόδιων επιτροπών, ενώ προβλέπονται ειδικές διευκολύνσεις για περιπτώσεις που εμπλέκονται ακίνητα της ΕΤΑΔ και για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel.