Νυχτερινός τουρισμός: Πώς οι καύσωνες αλλάζουν τις συνήθειες των ταξιδιωτών στην Ευρώπη

Οι επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ετών δεν πλήττουν μόνο το κλίμα.

Αλλάζουν ριζικά και τον τουρισμό, ωθώντας τους ταξιδιώτες να... ζουν σαν ντόπιοι.

Η αφόρητη ζέστη που σημειώνεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στις χώρες της Ευρώπης έχει δημιουργήσει μια νέα τάση όσον αφορά τον τουρισμό. Με σύνθημα «Siesta then fiesta» («Ύπνος και μετά Γιορτή»), οι ταξιδιώτες προτιμούν να απολαμβάνουν τις ομορφιές του μέρους που έχουν επισκεφθεί το βράδυ και να ξεκουράζονται την ημέρα. Στην ουσία «το κάνουν όπως οι ντόπιοι».

Η άνοδος του «νυχτερινού τουρισμού»

Καθώς οι καύσωνες γίνονται συχνότεροι και εντονότεροι στην Ευρώπη, ένα νέο ταξιδιωτικό ρεύμα κερδίζει συνεχώς έδαφος: το noctourism ή, αλλιώς, νυχτερινός τουρισμός.

Όπως κάνουν και οι ντόπιοι, οι πιο έμπειροι ταξιδιώτες αποφεύγουν την έντονη ζέστη παραμένοντας σε εσωτερικούς χώρους τις πιο καυτές ώρες της ημέρας και επιλέγουν να βγουν μετά τη δύση του ήλιου, απολαμβάνοντας βραδινές δραστηριότητες - από οργανωμένες περιηγήσεις μέχρι δείπνα που συχνά κρατούν ως τα μεσάνυχτα. Παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουν και τα μεγάλα πλήθη των τουριστών που συγκεντρώνονται σε πολλούς δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς κατά τις ώρες αιχμής.

Έτσι, όσοι προσαρμόζονται στο καθημερινό πρόγραμμα των κατοίκων δεν αποφεύγουν μόνο τη ζέστη, αλλά γνωρίζουν και μια διαφορετική πλευρά των προορισμών τους οποίους επισκέπτονται.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, πόλεις όπως η Ρώμη, η Σεβίλλη και η Αθήνα βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της νέας ταξιδιωτικής τάσης.

Σεβίλλη: Σκιά και σιέστα

Με μέσες θερινές θερμοκρασίες γύρω στους 36°C (και συχνά πάνω από 40°C το απόγευμα), η Σεβίλλη αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στο ιστορικό κέντρο έχουν τοποθετηθεί μεγάλες σκιάσεις, ενώ υλοποιούνται έργα αστικής ψύξης όπως το CartujaQanat. Παράλληλα, ο δήμος προχωράει σε μαζική φύτευση δέντρων. Ωστόσο, οι ντόπιοι εξακολουθούν να θεωρούν τη σιέστα ως το πιο αποτελεσματικό «όπλο» κατά της ζέστης.

Ρώμη: Η τέχνη του riposo και της passeggiata

Στη Ρώμη, πολλοί τουρίστες επισκέπτονται τα αξιοθέατα νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, αφήνοντας το μεσημέρι για ξεκούραση. Το βράδυ η πόλη ζωντανεύει με την passeggiata, ενώ οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται τις βραδινές ώρες κερδίζουν όλο και μεγαλύτερη δημοτικότητα, με το Φεστιβάλ Caracalla να ξεχωρίζει.

Αθήνα: Ζωή μετά τη δύση

Στην Αθήνα, η Ακρόπολη προσαρμόζεται στις υψηλές θερμοκρασίες (κλείνει προσωρινά τις μεσημεριανές ώρες σε ακραίες περιπτώσεις) και παραμένει ανοιχτή μέχρι αργά το απόγευμα. Το βράδυ η πόλη αλλάζει ρυθμό: εστιατόρια, ταράτσες και πλατείες γεμίζουν ζωή, ενώ πολλοί Αθηναίοι ξεκινούν τη βραδινή τους διασκέδαση μετά τα μεσάνυχτα, όταν η πόλη παραμένει γεμάτη κίνηση και ζωντάνια.