WSJ: Οι ΗΠΑ αφήνουν το Ιράν να πουλήσει άμεσα καύσιμα

Ήταν η πρώτη τέτοια διέλευση από την έναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού τον Απρίλιο

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση «United Against Nuclear Iran» ανέφερε ότι ένα ιρανικό δεξαμενόπλοιο που μετέφερε αργό πετρέλαιο, το «Diona», είχε αναχωρήσει από το λιμάνι του Τσαμπάχαρ, απέφυγε τον αμερικανικό αποκλεισμό και έπλευσε έξω από τον Κόλπο του Ομάν την Τρίτη.

Η άρση των κυρώσεων για την πώληση πετρελαίου του Ιράν, αναμένεται να τεθεί άμεσα σε ισχύ αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας, αποκαλύπτουν αξιωματούχοι στην εφημερίδα, προσθέτοντας πως πρόκειται για ένα οικονομικό κίνητρο ώστε η Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις.

Ανάμεσα στα σημεία που οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν είναι και η ελεύθερη και άμεση πώληση ιρανικού πετρελαίου και καυσίμων, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: CRUDE OIL DEPARTS IRAN FOLLOWING A TWO MONTH LONG NAVY BLOCKADE<br><br>According to AIS data which we corroborated yesterday (2026-06-15) by satellite imagery, at least two National Iranian Tanker Company (NITC) VLCC supertankers named DIONA (9569695) and HERO2 (9362073) have… <a href="https://t.co/tSesQTcC6K">pic.twitter.com/tSesQTcC6K</a></p>— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) <a href="https://x.com/TankerTrackers/status/2066981795116306873?ref_src=twsrc%5Etfw">June 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε ωστόσο πως αν και η άρση έχει τεθεί ήδη σε ισχύ, το κατά πόσο θα έχει διάρκεια εξαρτάται καθαρά από από την «συμπεριφορά» του Ιράν σχετικά με την στάση για τα Στενά του Ορμούζ και το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ένα προσχέδιο του μνημονίου κατανόησης που εξέτασε η εφημερίδα περιγράφει τις πωλήσεις πετρελαίου, καθώς και την υπόσχεση, μετά από περαιτέρω διαπραγματεύσεις στο μέλλον, για εκτεταμένη άρση των κυρώσεων, αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και χρηματοδότηση ανασυγκρότησης ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Λίγο αργότερα, ένα δεύτερο υπερδεξαμενόπλοιο, το «Hero II», διέσχισε επίσης το στενό, σύμφωνα με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση και τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων της MarineTraffic.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">That's like a "Dear John" letter heard around the world! <br><br>One for the history books. <br><br>Gonna save that screencap. America is done! ?</p>— Yitzhak Kikelshak (@shalzamon) <a href="https://x.com/shalzamon/status/2067081010479522081?ref_src=twsrc%5Etfw">June 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σύμφωνα και πάλι με τις ίδιες πληροφορίες, το Ιράν δεν θα αποκτήσει άμεση πρόσβαση σε δισεκατομμύρια δολάρια από τα δεσμευμένα κεφάλαια.

Το «μνημόνιο κατανόησης», το οποίο, σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν ηλεκτρονικά την Κυριακή και θα οριστικοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, προβλέπει μια παρατεταμένη εκεχειρία, μεταξύ άλλων και στον Λίβανο και άρση στους αμερικανικούς και ιρανικούς αποκλεισμούς στα Στενά του Ορμούζ.

Ταυτόχρονα προετοιμάζει το έδαφος για εκτεταμένες συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

ΗΠΑ και Ιράν χαιρετίζουν τη συμφωνία αλλά το Ισραήλ αντιδρά. Ζητά να μην δοθεί οικονομική βοήθεια στο Ιράν και να μην σπάσει άμεσα ο αμερικανικός αποκλεισμός, πριν εξασφαλιστούν σημαντικές παραχωρήσεις.

Η συμφωνία προβλέπει πολύ μεγαλύτερη οικονομική ανακούφιση, εφόσον το Ιράν συμμορφωθεί με τις αμερικανικές απαιτήσεις να καταστρέψει τα αποθέματά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο και να διαλύσει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Σχέδιο για ταμείο ανασυγκρότησης του Ιράν ύψους 300 εκατ. δολαρίων

Μεταξύ των διατάξεών της περιλαμβάνεται ένα περιφερειακό ταμείο ανασυγκρότησης και ανάπτυξης για το Ιράν, με σκοπό την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε ο πόλεμος. Σε ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν συζητήσει τη δημιουργία ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον σκοπό αυτό. Ανέφεραν επίσης ότι έχουν συζητήσει την άρση των κυρώσεων και την αποκατάσταση της πρόσβασης της Τεχεράνης σε μέρος των δεσμευμένων κεφαλαίων της, τα οποία εκτιμώνται σε 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται πως θα δοθεί τέτοιου είδους οικονομική βοήθεια στο Ιράν, τουλάχιστον από τις ΗΠΑ.

Το ζήτημα των οικονομικών οφελών για το Ιράν συγκαταλέγεται στα πιο ευαίσθητα για την προσπάθεια του Τραμπ να θέσει τέλος στον πόλεμο. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κατακρίνει σφοδρά τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα για τη μεταφορά μετρητών στο Ιράν μετά την έναρξη ισχύος της πυρηνικής συμφωνίας του 2015 τον επόμενο Ιανουάριο. Ο Τραμπ αποχώρησε από τη συμφωνία αυτή κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Η άδεια πώλησης πετρελαίου θα μπορούσε να αποδειχθεί ένα πιο αποδεκτό μέσο για την παροχή οικονομικής ανακούφισης στο Ιράν.

Αυτό επιτρέπει στις ΗΠΑ να δώσουν στο Ιράν ένα απτό οικονομικό κίνητρο που θα συμβάλει στη μείωση των παγκόσμιων τιμών της ενέργειας, δήλωσε η Σίμα Σάιν, πρώην υψηλόβαθμη αξιωματούχος της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ και πλέον μέλος του Ινστιτούτου Μελετών Εθνικής Ασφάλειας στο Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με το μνημόνιο κατανόησης, οι ΗΠΑ είναι επίσης πρόθυμες να παραχωρήσουν στο Ιράν πρόσβαση σε μέρος των δεσμευμένων κεφαλαίων του για πληρωμές που θα καθορίσει η κεντρική τράπεζα του Ιράν, ανέφεραν ορισμένες από τις πηγές.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν κάποια ευελιξία όσον αφορά την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων και θα μπορούσαν να παραχωρήσουν πρόσβαση στο Ιράν πριν από τη σύναψη τελικής συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα και άλλα ζητήματα, ανέφερε μία από τις πηγές.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι επιθυμεί περίπου 12 δισεκατομμύρια δολάρια εκ των προτέρων και 24 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της 60ήμερης διαπραγμάτευσης που θα ξεκινήσει μετά από μια αρχική συμφωνία.

Το Ιράν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα οποία δεν έχει πρόσβαση λόγω των αμερικανικών κυρώσεων, κυρίως έσοδα από προηγούμενες πωλήσεις πετρελαίου και αποθεματικά. Αν και λιγότερο επικερδή από την άρση των κυρώσεων, τα περιουσιακά στοιχεία που μεταφέρονται στο Ιράν δεν μπορούν να ανακτηθούν, ενώ οι κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν εκ νέου, καθιστώντας το όφελος πιο διαρκές.

Το μεγαλύτερο μέρος των δεσμευμένων χρημάτων βρίσκεται στο εξωτερικό, κυρίως στην Κίνα.

Υπάρχουν περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια από έσοδα του Ιράν, τα οποία η κυβέρνηση Μπάιντεν επέτρεψε να μεταφερθούν στο Κατάρ στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων το 2023, καθώς και ένα επιπλέον 1 δισεκατομμύριο δολάρια που κρατούνται στο Ομάν. Και τα δύο ποσά τέθηκαν αργότερα υπό άτυπους περιορισμούς μετά τις επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το Ιράν διαθέτει επίσης περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε ιρακινές τράπεζες, τα οποία προέρχονται από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.