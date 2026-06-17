Συνταγή για σαλάτα με κοτόπουλο και πέστο

Μια συνταγή καλοκαιρινή και χορταστική
Είναι εύκολη, είναι δροσερή και αρκετά χορταστική – ότι πρέπει για lunch break από τη δουλειά.
Σαλάτα με κοτόπουλο και πέστο, μια συνταγή ταμάμ όταν πιάνουν οι ξαφνικές πείνες μέσα στο καλοκαίρι.
Τα υλικά
3 μαγειρεμένα στήθη κοτόπουλου, χωρίς πέτσα και κόκαλα, κομμένα οριζόντια στη μέση και στη συνέχεια σε λεπτές λωρίδες
2 μεγάλα ώριμα αβοκάντο, καθαρισμένα και κομμένα σε φέτες
χυμός από μισό λεμόνι
1/2 αγγούρι
10-15 μικρά ντοματίνια κομμένα στη μέση
Για το ντρέσινγκ
4 κ.σ. πέστο βασιλικού
6 κ.σ. ελαφριά μαγιονέζα
χυμός από ½ λεμόνι
αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
Για το σερβίρισμα
25 γρ. κουκουνάρι, καβουρδισμένο
Μικρά φύλλα σαλάτας
Φύλλα φρέσκου βασιλικού
Η διαδικασία
- Για να φτιάξετε το ντρέσινγκ, βάλτε το πέστο, τη μαγιονέζα και τον χυμό λεμονιού σε ένα μεγάλο μπολ. Αλατοπιπερώστε και ανακατέψτε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέστε το κοτόπουλο και ανακατέψτε ξανά ώστε να καλυφθεί καλά από το μείγμα. Αν είναι δυνατόν, αφήστε το να μαριναριστεί για μερικές ώρες ή όλη τη νύχτα.
- Τοποθετήστε τις φέτες αβοκάντο σε ξεχωριστό μπολ, περιχύστε με τον χυμό λεμονιού και ανακατέψτε απαλά ώστε να καλυφθούν πλήρως.
- Κόψτε το αγγούρι κατά μήκος στη μέση. Με ένα κουταλάκι αφαιρέστε και πετάξτε τα σπόρια και στη συνέχεια καθαρίστε το με αποφλοιωτή λαχανικών. Κόψτε το σε λεπτές φέτες σε σχήμα μισοφέγγαρου.
- Τοποθετήστε σε πιατέλα ή ατομικά πιάτα στρώσεις από αγγούρι, αβοκάντο, ντοματίνια και το κοτόπουλο με το πέστο. Αλατοπιπερώστε κατά βούληση. Πασπαλίστε με το καβουρδισμένο κουκουνάρι και γαρνίρετε με τα φύλλα σαλάτας της επιλογής σας και τα φύλλα βασιλικού πριν σερβίρετε. Η συνταγή είναι έτοιμη.
* Πηγή: Vita
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