Άγιος έρωτας- spoiler: Ο Πέτρος και η Ειρήνη ετοιμάζουν τη φυγή τους

Τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο
Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» συνεχίζεται στον Alpha με καταιγιστικές εξελίξεις, ενώ στο επεισόδιο που θα προβληθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 22:00, οι ανατροπές αναμένεται να κορυφωθούν.
Άγιος έρωτας – Τετάρτη 17 Ιουνίου
Επεισόδιο 128: Η μεγάλη μέρα της δίκης του Παύλου ξεκινά με αλλεπάλληλες ανατροπές, καθώς ο Αντρέας εμφανίζεται απρόσμενα στο δικαστήριο και αναλαμβάνει την πολιτική αγωγή. Ο Νικόλαος παλεύει με τη δική του σκοτεινή οργή, κρύβοντας από τη Χλόη και όλους ένα μαχαίρι. Παράλληλα, ο Πέτρος και η Ειρήνη ετοιμάζουν τη φυγή τους, χωρίς να ξέρουν ότι ο Στέφανος αρχίζει να αντιλαμβάνεται την προδοσία τους. Στο σπίτι του Νικηφόρου, η Άννα καταρρέει μόνη της από έντονο πόνο και καλεί απεγνωσμένα για βοήθεια. Πίσω στο δικαστήριο, ο Βεργάδης, βλέποντας πως ο Αντρέας δεν εκβιάζεται πια, αλλάζει αιφνιδιαστικά υπερασπιστική γραμμή, αφήνοντας άναυδους τους πάντες και οδηγώντας τον ίδιο τον Παύλο σε έκρηξη οργής.
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