Φλωρίδης για Γιωτόπουλο: «Είναι 83 χρονών αλλά έχει και 17 φόνους στην πλάτη του και δεν έχει δείξει μεταμέλεια»

Για την απόφαση του Άρειου Πάγου, με την οποία διατάσσεται η επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στη φυλακή, τοποθετήθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Όπως τόνισε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο Action24, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος «που είναι 83 χρονών έχει και 17 φόνους στην πλάτη του», ενώ επεσήμανε πως δεν έχει δείξει δείγματα μεταμέλειας.

«Το νομικό σκεπτικό της απόφασης είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Άρειος Πάγος ξεκαθαρίζει ένα ζήτημα που νομίζω ότι το Εφετείο το είδε λάθος.

Δηλαδή, όταν έχουμε μια νεότερη διάταξη που καθορίζει χρόνο μεγαλύτερο στην έκθεση της ποινής, το Εφετείο είπε ότι ισχύει η παλιότερη ενώ ο Άρειος Πάγος είπε ότι σωστά πρέπει να εφαρμοστεί η διάταξη του 2021 για την έκτιση των 25 χρόνων», ανέφερε αρχικά ο κ. Φλωρίδης.

Και πρόσθεσε: «Το δεύτερο είναι ότι ο Άρειος Πάγος λέει ότι πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο το αν έχει δείξει στοιχειωδώς μεταμέλεια ο καταδικασθείς. Έδειξε ότι εδώ όχι μόνο δεν υπάρχει μεταμέλεια, μάλλον δεν του καίγεται καρφί.