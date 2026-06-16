Μαίρη Συνατσάκη: Κάνω χρόνια ψυχοθεραπεία και με τον Ίαν Στρατή μπορεί να κάνουμε συνεδρίες ως ζευγάρι

Η Μαίρη Συνατσάκη έχει τοποθετηθεί δημόσια σε αρκετές περιπτώσεις για κοινωνικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και η ψυχική υγεία.

Η γνωστή παρουσιάστρια παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@Star» και όσα είπε προβλήθηκαν την Τρίτη (16.06.2026). Όπως αποκάλυψε η Μαίρη Συνατσάκη κάποιες φορές εκείνη και ο Ίαν Στρατής κάνουν συνεδρίες ζεύγους με ψυχολόγο.

«Θα ήθελα να είμαστε πιο ανοιχτή σαν κοινωνία στα θέματα ψυχικής υγείας και να μην είναι τόσο ταμπού», δήλωσε αρχικά η Μαίρη Συνατσάκη.

«Θα ήθελα να κάνω μια εκπομπή που να εμβαθύνει σε τέτοια θέματα, αλλά θα ήθελα να γίνεται με όσο σεβασμό πρέπει. Να μην είναι αερολογίες δηλαδή, να είναι εκπομπές που θα απαρτίζονται από πραγματικά ειδικούς. Κάνω πάρα πολλά χρόνια θεραπεία. Τώρα με τη μικρή μιλάω με παιδοψυχολόγο, όποτε το χρειαστώ, με τον Ίαν μπορεί να κάνουμε συνεδρίες ως ζευγάρι. Για μένα είναι η πρώτη προτεραιότητα της ζωής μου», ανέφερε σε άλλο σημείο η Μαίρη Συνατσάκη.