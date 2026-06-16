Δράμα: Ο ψυχολόγος είχε διαπιστώσει κρίσεις πανικού και ένταση στον 50χρονο και τον είχε παραπέμψει σε ψυχίατρο

Σοκ έχει προκαλέσει η δολοφονία στη Δράμα με έναν 50χρονο αστυνομικό να σκοτώνει την 45χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια να αυτοκτονεί, αφήνοντας ξαφνικά δυο παιδιά χωρίς γονείς.

Η δολοφονία της 45χρονης στη Δράμα από τον 50χρονο σύζυγό της, αποκαλύφθηκε όταν ο ανήλικος γιος βρήκε τη γυναίκα αιμόφυρτη.

Όπως έχει γίνει γνωστό το ζευγάρι είχε αποφασίσει να χωρίσει και είχαν απευθυνθεί σε ψυχολόγο. Ο δράστης παρακολουθούνταν από ψυχολόγο και μάλιστα της Αστυνομίας. Κάθε Τρίτη πήγαινε στο ιδιωτικό ιατρείο ψυχολόγου της Ελληνικής Αστυνομίας, κάτι που δεν γνώριζε η υπηρεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star δεν είχε εντοπίσει κάποια διαταραχή, είχε δει όμως κρίσεις πανικού και ένταση. Μάλιστα, τον είχε παραπέμψει σε ψυχίατρο και του έδινε αγωγή για να ηρεμεί.

Το ίδιο είχε πει και στην Αντιγόνη, γιατί στον ψυχολόγο, αρχικά, είχε πάει το θύμα και στη συνέχεια παρότρυνε και τον δράστη. Λόγω του ιατρικού απορρήτου, ο ψυχολόγος δεν ήταν αναγκασμένος να ενημερώσει το Σώμα.

Εκείνος όμως είπε στους αστυνομικούς που του πήραν κατάθεση μετά το έγκλημα ότι, αν είχε εντοπίσει κάτι, θα ενημέρωνε, και πρόσθεσε ότι ο δράστης και αυτόχειρας δεν είχε παρουσιάσει αυτοκτονικές τάσεις, ούτε αυτοκαταστροφικές, ούτε είχε πρόθεση να κάνει κακό σε άλλον.

Επισκεπτόταν και τον πνευματικό του

Εκτός από ψυχολόγο, επισκεπτόταν πολύ συχνά και τον πνευματικό του. Η γυναίκα, από την άλλη, για να διαχειριστεί όσο πιο ομαλά γινόταν την κατάστασή του, είχε ενημερώσει τον προϊστάμενό του, ενώ είχε ζητήσει να φύγει με απόσπαση στη Θεσσαλονίκη.

Δεν τον κατήγγειλε ποτέ γιατί δεν ήθελε να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά.

Πριν έναν μήνα του είχε πει να χωρίσουν. «Δεν έχουμε πλέον επικοινωνία», έλεγε στις φίλες της. Εκείνος δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Ήταν σε διάσταση.