Πάτρα: Τα αποτελέσματα των εκλογών για το 22ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ

Η ανακοίνωση της ΔΑΚΕΔΕ
Πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 22ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ, καθώς και για τη ΔΟΕ, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τις συμμετέχουσες παρατάξεις και καταμέτρηση ψήφων και εδρών.
Η ανακοίνωση της ΔΑΚΕΔΕ αναφέρει τα εξής:
Η ΔΑΚΕ ΔΕ Β΄ Αχαΐας εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς τους συναδέλφους που την τίμησαν με την ψήφο τους στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 22ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Η παράταξή μας εξέλεξε τον μοναδικό αντιπρόσωπο της Β΄ΕΛΜΕ Αχαΐας για το Συνέδριο.
Αναλυτικά:
Αποτελέσματα εκλογών για το 22ο Συνδικαλιστικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ (16/6/2026)
ΑΣΕ 371 (3) ΔΙΚΤΥΟ 131 (0) ΔΑΚΕ 380 (3) ΔΗΣΥ 510 (4) Πρέσα 210(1)
Για ΔΟΕ ΑΣΕ 308 (3) ΔΙΚΤΥΟ 123 (1) ΔΑΚΕ 558 (6) ΔΗΣΥ 445 (5) Πρέσα 176(2)
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