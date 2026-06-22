Γιορτή στην Πάτρα για τους μικρούς του στίβου με την Κ. Στεφανίδη- ΦΩΤΟ

Μια σπουδαία γιορτή του κλασικού αθλητισμού για τους αυριανούς πρωταθλητές πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο 6 Ιουνίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πατρών.

Η αθλητική εκδήλωση ακαδημιών με την επωνυμία "Run Jump Throw" συγκέντρωσε το ενδιαφέρον εκατοντάδων μικρών αθλητών, γονέων και φίλων του στίβου, πλημμυρίζοντας το στάδιο με χαμόγελα, ενέργεια και αγωνιστικό πάθος.

Διοργανωτής της άκρως επιτυχημένης εκδήλωσης ήταν ο ΑΓΣ Αρίων Πάτρας, ο οποίος για ακόμα μία φορά απέδειξε την προσήλωσή του στην ανάπτυξη του μαζικού και αναπτυξιακού αθλητισμού. Στη διοργάνωση έδωσαν δυναμικό «παρών» αρκετά σωματεία από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου (Πελοψ Πατρών , Κούρος Πατρών , Αθηνόδωρος Αιγίου , Φιλαθλητική Λέσχη Αιγίου , ΓΑΣ Αγρινίου , ΓΣ Δύμης )

Η «χρυσή» παρουσία της Κατερίνας Στεφανίδη

Το απόλυτο highlight της ημέρας και η μεγαλύτερη έκπληξη για τους μικρούς αθλητές ήταν η παρουσία της Χρυσής Ολυμπιονίκη μας, Κατερίνας Στεφανίδη .

Η κορυφαία Ελληνίδα άλτρια βρέθηκε δίπλα στα παιδιά, μοιράστηκε μαζί τους πολύτιμες συμβουλές, φωτογραφήθηκε και υπέγραψε αυτόγραφα, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά του ελληνικού αθλητισμού. Η απλότητα και το ζεστό της χαμόγελο κέρδισαν τις καρδιές όλων των παρευρισκόμενων.

Σημαντική Θεσμική Υποστήριξη

Η επιτυχής διεξαγωγή μιας τόσο μεγάλης εμβέλειας εκδήλωσης δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την έμπρακτη στήριξη των τοπικών φορέων. Τη διοργάνωση υποστήριξαν θερμά:

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ο Δήμος Πατρέων

Οι δύο φορείς απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι στέκονται αρωγοί σε πρωτοβουλίες που προάγουν τον αθλητισμό, την υγεία και τη δημιουργική απασχόληση της νεολαίας της περιοχής.

Χορηγός η coffee island

Αθλοθέτης των αναμνηστικών μεταλλίων η γνωστή πατρινή επιχείρηση coffee island.

Ο ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους τους αθλητές-τριες , τους προπονητές, τα σωματεία, τους εθελοντές και τους υποστηρικτές που συνέβαλαν στο να γίνει το 2ο "Run Jump Throw" μια αξέχαστη αθλητική εμπειρία. Ραντεβού την επόμενη χρονιά…