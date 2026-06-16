Πάτρα: Κατέληξε ο άνδρας που κατέρρευσε στη μέση του δρόμου στου Ταραμπούρα

Τραγική τέλος είχε το περιστατικό που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Ταραμπούρα, όπου ο 56χρονος Χρήστος Τσούνης κατέρρευσε ξαφνικά ενώ περπατούσε και τελικά κατέληξε, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια και την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00 στην οδό Φιλίππου Ολυμπιάδος, όταν ο άνδρας ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του, πέφτοντας στο πεζοδρόμιο. Περαστικοί έσπευσαν να τον βοηθήσουν και ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά δικυκλιστής διασώστης, ενώ ακολούθησε και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ και χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, καθώς ο άνδρας είχε υποστεί ανακοπή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Ο 50χρονος διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίου), όπου οι γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης. Ωστόσο, λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.