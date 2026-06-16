«Ο γρίφος της μαγεμένης χώρας» ταξίδεψε σε πέντε σχολεία της Πάτρας- ΦΩΤΟ

Το μουσικοκινητικό παραμύθι «Ο γρίφος της μαγεμένης χώρας» των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής: Ευθυμίας Κ. Μυλωνά, Αθανασίας Νικολοπούλου, Μαρίας Μπισμπίκη σε μουσική σύνθεση και επιμέλεια της εκπαιδευτικού Μουσικής Αγωγής: Ευανθίας (Εύης) Ι. Βέρρα, από τις Εκδόσεις Το Δόντι, ταξίδεψε σε σχολεία της Πάτρας και συγκίνησε τις καρδιές 250 παιδιών.

Οι μαθητές/ τριες των 1ου Δ.Σ., 22ου Δ.Σ., 24ου Δ.Σ., 46ου Δ.Σ και 19ου Δ.Σ. Πατρών ταξίδεψαν με τους ήρωες του παραμυθιού στην μαγεμένη χώρα, προβληματίστηκαν συνεργάστηκαν, ξεπέρασαν δοκιμασίες και στο τέλος βρήκαν τη λύση του γρίφου που κρατούσε μαγεμένη για πολλά χρόνια την χώρα.

Το παραμύθι παρουσιάστηκε αρχικά μουσικοκινητικά, όπου με την μουσική της καταξιωμένης εκπαιδευτικού Μουσικής Αγωγής Εύης Ι. Βέρρα, οι μαθητές/τριες εξάσκησαν την ρυθμική ικανότητά τους και τον συγχρονισμό τους σε διαφορετικά είδη μετακίνησης στο χώρο και σε 24 ρυθμικά μοτίβα ενός μουσικοκινητικού αλφάβητου βασισμένου σε λέξεις ρήματα. Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσαν για την συγγραφική ομάδα του παραμυθιού, οι δράσεις που επιμελήθηκαν οι μαθητές/τριες των σχολείων με τις δασκάλες τους στο τέλος κάθε παρουσίασης.

Στη συνέχεια το επιστημονικό αντικείμενο της Δημιουργικής Γραφής πλαισίωσε την παρουσίαση του παραμυθιού μαθαίνοντας στους μαθητές/τριες με δημιουργικό τρόπο στοιχεία που αφορούν τους χαρακτήρες και την πλοκή της ιστορίας. Οι μαθητές/τριες διδάχθηκαν τρεις τρόπους δημιουργίας νέων χαρακτήρων – ηρώων, δημιούργησαν τους δικούς τους χαρακτήρες τους οποίους παρουσίασαν στην ολομέλεια και έπειτα τους ενέταξαν σε μια νέα σκηνή του παραμυθιού βοηθώντας με την έμπνευσή τους στην εξέλιξη της πλοκής. Μέσα από την παιγνιώδη διαδικασία της Δημιουργικής Γραφής, οι μαθητές/τριες ενθουσιάστηκαν, έπαιξαν, εμπνεύστηκαν, δημιούργησαν, εκφράστηκαν και επικοινώνησαν τις ιδέες τους με τους συμμαθητές/τριες τους!

Συμπληρωματικά, η κα. Μυλωνά αναφέρθηκε στα οφέλη που προσδίδει στην ψυχολογία των παιδιών το επιστημονικό αντικείμενο της Δημιουργικής γραφής βάσει ειδικών ερευνών.

«Ο γρίφος της μαγεμένης χώρας» προβληματίζει με τρόπο ευχάριστο, παρακινεί τα παιδιά να ανταποκριθούν σε δύσκολες συνθήκες, να προσαρμοστούν, να μην απογοητευτούν και να βρουνε λύσεις σε προβλήματα που τυχόν προκύψουν στην ζωή τους. Μέσα από το παραμύθι τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με έννοιες όπως η δημοκρατία και η τυραννία, με πληθώρα συναισθημάτων, εξασκώντας την μαθηματική τους σκέψη στην επίλυση προβλήματος, την ρυθμική τους ικανότητα και τις κινητικές τους δεξιότητες μέσα από τις δοκιμασίες που καλούνται οι ήρωες να ανταποκριθούν, δημιουργώντας σασπένς στα παιδιά και πρόκληση ώστε να ξεπεράσουν όλα τα εμπόδια και να φτάσουν στο στόχο τους που είναι η εύρεση του μαγεμένου γρίφου.

Σ΄αυτό το ταξίδι θερμά ευχαριστήρια απονέμονται στους Δ/ντες-τριες των σχολείων, κ. Υφαντίδη Νεκταρία (1ο Δ.Σ. Πατρών), κ.Τοπάλη Νικόλαο (22ο Δ.Σ. ), κ. Κίζιλη Γεώργιο (24ο Δ.Σ ), κ. Παναγόπουλο Αθανάσιο (46ο Δ.Σ.), κ. Μαρκάκη Γεώργιο (19Ο Δ.Σ. ), Κ. Θεοδωρόπουλο Νικόλαο (Δ.Σ. Καμινίων) και κ. Δημητροπούλου Κλεονίκη (Δ.Σ. Μιντιλογλίου) και τις Υποδιευθύντριες, κ. Αλεξάνδρα Καλατζή (19ο Δ.Σ. ) και κ. Ανδρομάχη Νικολετοπούλου (46ο Δ.Σ.), για την υποδοχή που επιφύλαξαν στις συγγραφείς, την υποστήριξη και την θετική ενίσχυση της δράσης. Επίσης θερμά ευχαριστήρια απονέμονται στις εκπαιδευτικούς των σχολείων: 1ο Δ.Σ : Μαρία Γκοτσοπούλου, Μαρία Παπαγεωργίου, 22ο Δ.Σ.: Ανθή Νικολοπούλου, Αθανασία Παπαγιαννοπούλου, Μαρία Κυπραίου, Πολυκαρπία Κολλιοπούλου, Σουσάνα Αντωνάτου, 24ο Δ.Σ.: Φωτεινή Σταθοπούλου, Μαρία Γκοντζή, 46ο Δ.Σ: Αλεξάνδρα Παπασούλη, Μαίρη Μαγκαφά, Ευφροσύνη Ανδρεοπούλου, Νούλη Δούβρη, 19ο Δ.Σ: Θεοδώρα Γρηγοροπούλου καθώς και όλους/ες τους εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης των τμημάτων για την πρόσκληση, διευθέτηση της διαδικασίας και ολοκλήρωσης των παρουσιάσεων.