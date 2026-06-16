Επιστροφή της Εθνικής μας Ράγκμπι στις Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

Έπειτα από αρκετά χρόνια απουσίας, η Εθνική Ομάδα Ράγκμπι 7s της Ελλάδας επέστρεψε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, συμμετέχοντας στο Rugby Europe Conference 2 Tournament που διεξήχθη στο Κόσοβο.

Η ελληνική ομάδα πραγματοποίησε αξιόλογη παρουσία και κατέκτησε την 7η θέση της διοργάνωσης, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες και θέτοντας τις βάσεις για τη συνέχεια της ανάπτυξης του αθλήματος στη χώρα μας.

Τεχνικό Επιτελείο

Λαγόδημος Ιωάννης

Michael Fortier

Physio: Ζάχος Ιωάννης

Αποστολή Εθνικής Ομάδας Ράγκμπι:

1. Βαρυπάτης Παναγιώτης (Αρχηγός)

2. Ζήκος Θωμάς

3. Παυλίδης Ιωάννης

4. Ελευθεριάδης Παναγιώτης

5. Μενδώνης Χρήστος

6. Μπουρονίκος Βασίλειος

7. Στεφανόπουλος Παύλος

8. Μπάκας Ορέστης

9. Παλογιαννίδης Ευάγγελος

10. Καλάργαρης Αποστόλης

11. Καραπιπέρης Εφραίμ

12. Σταμούλης Δημήτριος

Αποτελέσματα

Πρώτη μέρα:

Εσθονία 31-5 Ελλάδα (FT)Ημίχρονο: 5-5

Σκόρερ:

Βαρυπάτης 7’

Σλοβακία 34-5 Ελλάδα (FT)Ημίχρονο: 17-5

Σκόρερ:

Μπάκας 5’

Κόσοβο 35-22 Ελλάδα (FT)Ημίχρονο: 21-12

Σκόρερ:

Βαρυπάτης 4’

Παυλίδης 7’ (conversion: Ελευθεριάδης)

Μπουρονίκος 8’

Ζήκος 13’

Δεύτερη ημέρα:

Μαυροβούνιο 42-0 Ελλάδα (FT)

Ελλάδα 22-17 Κόσοβο (μετά από παράταση)

Κανονική διάρκεια: 17-17Ημίχρονο: 5-5

Σκόρερ:

Ζήκος 2’

Βαρυπάτης 9’ (conversion: Ελευθεριάδης)

Παλογιαννίδης 14’

Παράταση

Βαρυπάτης – Golden Try

Τελική Κατάταξη

7η Θέση – Rugby Europe Conference 2 Tournament

Η επιστροφή της Εθνικής Ομάδας Ράγκμπι 7s στις διεθνείς διοργανώσεις αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την επανεκκίνηση και την ανάπτυξη του ελληνικού ράγκμπι. Η προσπάθεια της ομοσπονδίας με πρόεδρο κ. Δρακουλάκη Ιπποκράτη, των αθλητών, των προπονητών και του επιτελείου δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μια ακόμη πιο δυναμική παρουσία της Ελλάδας στις επόμενες ευρωπαϊκές διοργανώσεις.