Οι 12 βασικοί άξονες της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν

Το ισραηλινό Channel 12 αποκαλύπτει τους 12 βασικούς όρους του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει το πλαίσιο για τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Η συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν προβλέπει άμεση παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ και έναρξη μιας νέας διαδικασίας διαλόγου με επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Παράλληλα, μεταθέτει για μεταγενέστερο στάδιο ένα από τα πλέον ακανθώδη ζητήματα των συνομιλιών.

Αυτό της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, ενώ να σημειωθεί πως το θέμα αυτό φέρεται να έχει φέρει ρήξη στις σχέσεις των ΗΠΑ με το Ισραήλ.

Μετά την υπογραφή του μνημονίου, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη δεσμεύονται να εισέλθουν σε κύκλο εντατικών διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών.

Στόχος η επίτευξη μιας συνολικής και οριστικής συμφωνίας που θα ρυθμίζει τόσο το πυρηνικό ζήτημα όσο και το ευρύτερο πλαίσιο των διμερών σχέσεων.

Οι 12 βασικές ρήτρες

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το μνημόνιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

1.Τερματισμό όλων των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και των συμμάχων τους, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων στον Λίβανο.

2.Επαναβεβαίωση από την Τεχεράνη ότι δεν θα αναπτύξει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

3.Δέσμευση των δύο πλευρών να επιλύσουν το ζήτημα της διαχείρισης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου.

4.Έναρξη συνομιλιών για το μέλλον του εμπλουτισμού ουρανίου και τις ενεργειακές και πυρηνικές ανάγκες του Ιράν.

5.Διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

6.Δέσμευση των ΗΠΑ να μην επιβάλουν νέες κυρώσεις, να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και να μην ενισχύσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή κατά το διάστημα των συνομιλιών.

7.Υποχρέωση του Ιράν να διασφαλίσει την ελεύθερη και ασφαλή ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ για περίοδο 60 ημερών, χωρίς την επιβολή διοδίων ή άλλων περιορισμών.

8.Δέσμευση της Ουάσιγκτον να καταστήσει διαθέσιμα προς χρήση τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία με την έναρξη εφαρμογής του μνημονίου.

9.Πρόβλεψη ότι, σε περίπτωση επίτευξης οριστικής συμφωνίας, οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις δυνάμεις τους από την περιοχή εντός 30 ημερών και θα προχωρήσουν στην πλήρη άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν.

10.Συμπερίληψη σε μια τελική συμφωνία σχεδίου για τη δημιουργία ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα χρηματοδοτήσει την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάκαμψη του Ιράν.

11.Οι ΗΠΑ θα χορηγήσουν στο Ιράν προσωρινές εξαιρέσεις από τις κυρώσεις, ώστε να μπορεί να πωλεί πετρέλαιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

12.Θα διεξαχθούν συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν, με τη συμμετοχή των κρατών του Κόλπου, για τον καθορισμό «ρυθμίσεων σχετικά με τη ναυσιπλοΐα και τις θαλάσσιες υπηρεσίες».

Οι πληροφορίες αυτές, εφόσον επιβεβαιωθούν αποτυπώνουν το εύρος των αμοιβαίων δεσμεύσεων που συζητούνται μεταξύ των δύο πλευρών όλο το τελευταίο διάστημα και αποτυπώνουν το πλαίσιο μιας πιθανής ευρύτερης συμφωνίας που θα εξομαλύνει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.