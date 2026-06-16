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ΥΓΡΟΣ ΣΤΙΒΟΣ

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Στην Εθνική Νέων οι Πατρινοί Σπ. Λυκούδης και Θ. Μπετχαβάς

Λυκούδης - Μπετχαβάς

Λυκούδης - Μπετχαβάς

Κλήσεις σε τριήμερο Καμπ

Καλούνται οι παρακάτω αθλητές Κλιμακίου της Εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης Νέων Ανδρών (αναμεσά τους και δύο πρώην άσοι του ΝΟΠ) να παρουσιαστούν σε τριήμερο Καμπ προπονήσεων - αξιολογήσεων στο καταδυτήριο του ΕΑΚΝ «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ», 17-19 Ιουνίου (πρώτη συνάντηση την Τετάρτη 17/6 στις 8:30 το πρωί):

ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ:
ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                        
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ:
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ:
Θωμάς Μπετχαβάς
 
ΧΩΜΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ:
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 
ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ:
ΔΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                      
 
MHTPAKHΣ ΓIΩPΓOΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ:
Σπύρος Λυκούδης
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ:
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΠΥΘΟΛΕΩΝ
ΠΑΟΚ:
ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΥΔΡΑΪΚΟΣ:
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
 
ΣΙΑΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σπύρος Λυκούδης Θωμάς Μπετχαβάς
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