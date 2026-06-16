Στην Εθνική Νέων οι Πατρινοί Σπ. Λυκούδης και Θ. Μπετχαβάς

Κλήσεις σε τριήμερο Καμπ
Καλούνται οι παρακάτω αθλητές Κλιμακίου της Εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης Νέων Ανδρών (αναμεσά τους και δύο πρώην άσοι του ΝΟΠ) να παρουσιαστούν σε τριήμερο Καμπ προπονήσεων - αξιολογήσεων στο καταδυτήριο του ΕΑΚΝ «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ», 17-19 Ιουνίου (πρώτη συνάντηση την Τετάρτη 17/6 στις 8:30 το πρωί):
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ:
ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ:
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ:
Θωμάς Μπετχαβάς
ΧΩΜΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ:
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ:
ΔΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
MHTPAKHΣ ΓIΩPΓOΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ:
Σπύρος Λυκούδης
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ:
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΠΥΘΟΛΕΩΝ
ΠΑΟΚ:
ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΥΔΡΑΪΚΟΣ:
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΣΙΑΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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