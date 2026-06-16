Μάρω Κοντού: Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με κάκωση στο ισχίο και κάταγμα σε πλευρό

Με κάκωση στο ισχίο και κάταγμα στα πλευρά νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού, η οποία εισήχθη στο νοσοκομείο Αττικόν το βράδυ της Δευτέρας 15 Ιουνίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή, χωρίς ωστόσο να απαιτείται νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Το απόγευμα της Τρίτης 16 Ιουνίου στο «Live News» αναφέρθηκε ότι η Μάρω Κοντού επικοινώνησε με την εκπομπή για να διευκρινίσει ποια είναι κατάστασή της.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε δημοσιογράφος του «Live News», η ηθοποιός εξήγησε ότι έπεσε και γλίστρησε, με αποτέλεσμα να πάθει κάκωση στο αριστερό ισχίο της και να σπάσει ένα πλευρό στο ύψος του πνεύμονα. Επίσης, επισημάνθηκε ότι η Μάρω Κοντού επικοινωνεί κανονικά με το περιβάλλον, ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα και ότι βρίσκεται εκτός κινδύνου.

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