Με άλμα στα 5,82 μέτρα, ο Εμμανουήλ Καραλής νίκησε στο μίτινγκ της Οστράβα

Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του επόμενου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο άλμα επί κοντώ, με τον Έλληνα πρωταθλητή να επικρατεί με άνεση στο μίτινγκ Golden Spike της Οστράβα και να προσθέτει ακόμη μία νίκη στο ενεργητικό του.

Χωρίς να χρειαστεί να πιάσει τα συνήθη στάνταρ του, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την πρώτη θέση στο άλμα επί κοντώ του Golden Spike της Οστράβα, έχοντας ως καλύτερο άλμα τα 5,82 μέτρα.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης του Παρισιού πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5,62 και τα 5,82 μέτρα, αλλά στη συνέχεια, έχοντας εξασφαλίσει την πρωτιά, είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 6 μέτρα.

Άφησε έτσι πίσω του το τσεχικό μίτινγκ και στρέφεται πλέον στο Diamond League της Ντόχας του Κατάρ.