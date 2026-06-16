Πάτρα: Τα έργα του φυσικού αερίου μπήκαν στο κέντρο- Όλο το πλάνο μέχρι τις 10 Ιουλίου

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται στο κέντρο της Πάτρας οι εργασίες κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου, με το ενδιαφέρον αυτές τις ημέρες να επικεντρώνεται στην οδό Αγίου Ανδρέου.

Οι εργασίες ξεκίνησαν ύστερα από σχετική έγκριση του Δήμου Πατρέων προς την αρμόδια εταιρεία, καθώς είναι εκείνος που, έχοντας πλήρη εικόνα του συνόλου των έργων που εκτελούνται στην πόλη, δίνει την άδεια για τον χρονικό προγραμματισμό τους.

«Καθώς δεχόμαστε συνεχείς ερωτήσεις για τις εργασίες και την περάτωσή τους και αντιλαμβανόμενοι την ολιγοήμερη κυκλοφοριακή επίπτωση που προκαλούν τα εν λόγω αναγκαία έργα για να φτάσει το φυσικό αέριο στην Πάτρα, ζητήσαμε από την εταιρεία ENAON το χρονοδιάγραμμα των έργων για το φυσικό αέριο τις επόμενες ημέρες» αναφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης.

Για το επόμενο 20ήμερο (έως και 10 Ιουλίου) θα συνεχιστούν τα έργα στην οδό Αγίου Ανδρέου που θα φτάσουν έως την περιοχή Νόρμαν και την οδό Αθηνών.

Επίσης, το ίδιο διάστημα θα εξελιχθούν έργα για την κατασκευή του αγωγού στις οδούς: Σολωμού (από Αλεξάνδρου Παπαναστασίου έως Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου), Ιασίου (από την οδό Σελευκείας έως την οδό Σολωμού).

Από τις 10 Ιουλίου ο προγραμματισμός για το κέντρο της Πάτρας περιλαμβάνει συνέχιση των εργασιών επί της οδού Ζαΐμη (από την οδό Αγίου Ανδρέου έως και την Κανακάρη).

«Κατανοούμε την όχληση που πάντα προκαλούν τα έργα. Ωστόσο το μείζον είναι να προχωρήσουμε χωρίς να χάσουμε χρόνο στον σχεδιασμό. Χρειάστηκαν συνεχείς και δύσκολες προσπάθειες για να κάνουμε πράξη τον ερχομό του φυσικού αερίου στην Πάτρα, για να φτάσει το φυσικό αέριο στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της Πάτρας. Και αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί» προσθέτει, ο κ. Ζαΐμης.