Πάτρα: Συγκινητικό μήνυμα του Σπύρου Πολίτη για τον θάνατο της μητέρας του Αγγελικής Πολίτη-Πανταζή

Με ένα συγκινητικό μήνυμα, ο πρώην δημοτικός σύμβουλος και διοικητής του Νοσοκομείου Πύργου, Σπύρος Πολίτης, αποχαιρέτησε τη μητέρα του, Αγγελική Πολίτη-Πανταζή, που έφυγε από τη ζωή.

Σε ανάρτησή του, ο Σπύρος Πολίτης περιγράφει τη μητέρα του ως άνθρωπο που χαρακτηριζόταν από απέραντη καλοσύνη, ηρεμία και ευγένεια, ενώ τόνισε ότι η απλότητα και η ακεραιότητα του χαρακτήρα της θα παραμείνουν για πάντα φωτεινό παράδειγμα για την οικογένειά της. Η εκλιπούσα άφησε πίσω της τέσσερα παιδιά και δέκα εγγόνια, έχοντας διανύσει, όπως σημειώνεται, μια ζωή αφιερωμένη στην προσφορά και την κοινωνική παρουσία στην αγαπημένη της Πάτρα.

Η εξόδιος ακολουθία της Αγγελικής Πολίτη-Πανταζή θα τελεστεί αύριο, Τετάρτη 17 Ιουνίου, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Πατρών.