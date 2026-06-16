Πάτρα: Συγκινητικό μήνυμα του Σπύρου Πολίτη για τον θάνατο της μητέρας του Αγγελικής Πολίτη-Πανταζή

Την Τετάρτη η εξόδιος ακολουθία στον Μητροπολιτικό Ναό
Με ένα συγκινητικό μήνυμα, ο πρώην δημοτικός σύμβουλος και διοικητής του Νοσοκομείου Πύργου, Σπύρος Πολίτης, αποχαιρέτησε τη μητέρα του, Αγγελική Πολίτη-Πανταζή, που έφυγε από τη ζωή.
Σε ανάρτησή του, ο Σπύρος Πολίτης περιγράφει τη μητέρα του ως άνθρωπο που χαρακτηριζόταν από απέραντη καλοσύνη, ηρεμία και ευγένεια, ενώ τόνισε ότι η απλότητα και η ακεραιότητα του χαρακτήρα της θα παραμείνουν για πάντα φωτεινό παράδειγμα για την οικογένειά της. Η εκλιπούσα άφησε πίσω της τέσσερα παιδιά και δέκα εγγόνια, έχοντας διανύσει, όπως σημειώνεται, μια ζωή αφιερωμένη στην προσφορά και την κοινωνική παρουσία στην αγαπημένη της Πάτρα.
Η εξόδιος ακολουθία της Αγγελικής Πολίτη-Πανταζή θα τελεστεί αύριο, Τετάρτη 17 Ιουνίου, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Πατρών.
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