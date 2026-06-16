Φραγκολιάς: Υπήρξαν μηνύματα με τη Βυτινάρος αλλά με άφησε στο «διαβάστηκε»

Απέτυχε το προξενιό του Κώστα Φραγκολιά με τη Μαίρη Βυτινάρος, καθώς όπως αποκάλυψε ο ίδιος, παρόλο που υπήρξαν κάποια μηνύματα μεταξύ τους, εκείνη τον άφησε στο «διαβάστηκε».

Το πρώην μοντέλο εξήγησε πως ήθελαν να δουν εάν ταίριαζαν, ωστόσο η γνωριμία τους δεν εξελίχθηκε σε τίποτα παραπάνω. Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» την Τρίτη 16 Ιουνίου είπε χαρακτηριστικά: «Δεν πέτυχε το προξενιό. Υπήρξαν μηνύματα, αλλά μείναμε στο διαβάστηκε», με τη δημοσιογράφο να τον ρωτά για ποιο λόγο και τον ίδιο να της απαντά: «Εμένα ρωτάς γιατί;». Παρόλα αυτά, στη συνέχεια πρόσθεσε: «Καταλαβαίνεις από τα μηνύματα αν κάτι προχωράει ή όχι. Ήμασταν κουλ, να δούμε τι κοινά έχουμε».

Ο Κώστας Φραγκολιάς δήλωσε πως και ο ίδιος άλλωστε έχει διάφορα κολλήματα και όσον αφορά στην προσωπική του ζωή έχει γίνει πιο «παράξενος»: «Εγώ έχω και μικρά κολλήματα. Δεν θα έκανα κάτι με μία γυναίκα που μένει πολύ μακριά από εμένα μέσα στην Αττική. Δεν μπορώ. Μεγαλώνουμε και παραξενεύουμε», ανέφερε. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτός σε έναν νέο έρωτα: «Είμαι φουλ ερωτευμένος με την πάρτη μου. Δεν έχω ακόμα σχέση. Περιμένω το καλοκαίρι να μου χτυπήσει ο έρωτας την πόρτα», τόνισε.

Το προξενιό της Σταματίνας Τσιμτσιλή στον Κώστα Φραγκολιά και τη Μαίρη Βυτινάρος

Το προξενιό του Κώστα Φραγκολιά με τη Μαίρη Βυτινάρος έγινε τον Μάρτιο, όταν εκείνη βρέθηκε ως καλεσμένη στο πλατό του «Happy Day» και δήλωσε πως ήταν ελεύθερη: «Είμαι αρκετό καιρό μόνη μου και είμαι μια χαρά. Μου αρέσει», είχε πει χαρακτηριστικά.

Λίγη ώρα αργότερα η Σταματίνα Τσιμτσιλή κάλεσε τον Κώστα Φραγκολιά να καθίσει δίπλα της για να δει εάν θα ήταν ωραίο ζευγάρι, στην προσπάθειά της να τους γνωρίσει, πειράζοντάς τους, κάνοντας σχέδια για το κοινό τους μέλλον με χιούμορ.