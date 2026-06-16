Στο μετρό του Συντάγματος: Μια νεαρή έπαιξε πιάνο και ένα παιδάκι άρχισε να χορεύει- ΒΙΝΤΕΟ

Το πιάνο που κοσμεί το Μετρό του Συντάγματος έχει γίνει πλέον σημείο αναφοράς αφού κάθε τόσο, μικροί και μεγάλοι, ερασιτέχνες ή επαγγελματίες μουσικοί κάθονται και γεμίζουν με νότες τον σταθμό.

Από την πρώτη στιγμή που τοποθετήθηκε στο Σύνταγμα, δεν είναι λίγες οι φορές που κάποιο βίντεο γίνεται viral, δείχνοντας πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ήταν άκρως πετυχημένη και μετέτρεψε τον σταθμό σε μια αυτοσχέδια μουσική σκηνή.

Αυτή τη φορά, στο νέο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου πρωταγωνιστεί μια πιανίστα η οποία με τις νότες της ξεσήκωσε μια μικρή χορεύτρια που βρισκόταν εκεί.

Tην ώρα που η νεαρή πιανίστα έπαιζε μουσική, ένα μικρό κορίτσι την πλησίασε και της ζήτησε να της επιτρέψει να χορέψει. Δευτερόλεπτα μετά, το μικρό κορίτσι, λικνίζεται στον ήχο του πιανού ενώ οι επιβάτες την παρακολουθούν.