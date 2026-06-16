Γιώργος Κρικοριάν: Η Δανάη Μπάρκα είναι γεννημένη για τη συζυγική ζωή

«Δυστυχώς δεν κατάφερα να είμαι στον γάμο», είπε ακόμα ο δημοσιογράφος
«Δυστυχώς δεν κατάφερα να είμαι στον γάμο, γιατί ακριβώς την ίδια μέρα, παντρευόταν η ξαδέρφη της κοπέλας μου», δήλωσε ο Γιώργος Κρικοριάν για τον λόγο που έλειπε από τον γάμο της πρώην συνεργάτιδάς του, Δανάης Μπάρκα.
Δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τον Πάνο Παπαδόπουλο παραχώρησε ο Γιώργος Κρικοριάν. Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε και για την απουσία του από το γάμο της Δανάης Μπάρκα και τα όσα είπε προβλήθηκαν την Τρίτη (16.06.2026). Ο Γιώργος Κρικοριάν είπε στη συνέχεια: «Οπότε, δεν κατάφερα να καμαρώσω από κοντά τη Δανάη με το ωραίο της το νυφικό, με την ωραία της διάθεση. Είδα ότι έγινε ένας πολύ ωραίος γάμος, ρομαντικός. Μιλήσαμε βέβαια… Συγκινήθηκα που την είδα νύφη, γιατί κλείνει ο κύκλος της εργένικης ζωής της Δανάης και ανοίγει ο συζυγικός που εύχομαι να είναι ο πιο όμορφος της ζωής της. Η Δανάη είναι γεννημένη έτοιμη για τη συζυγική ζωή».
Τίνα Μεσσαροπούλου: Έχω δει τον εαυτό μου με ΑΙ να κλαίει έξω από την εντατική και τον άντρα μου σε καροτσάκι
To «The Chase», με τη Μαρία Μπεκατώρου, γιορτάζει τα 1.000 επεισόδια
Ο Σταύρος Φλώρος συγκλονίζει: Έκανα χειρουργείο που είχε σοβαρή επιπλοκή, είχα εσωτερική αιμορραγία
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr