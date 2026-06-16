To «The Chase», με τη Μαρία Μπεκατώρου, γιορτάζει τα 1.000 επεισόδια

Το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι γνώσεων του MEGA, «The Chase», με τη Μαρία Μπεκατώρου, κλείνει τα… χίλια και το γιορτάζει με ένα ξεχωριστό επετειακό επεισόδιο την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 18:30. 1.000 επεισόδια, 4.000 παίκτες, 150.000 ερωτήσεις και 2,83 εκατομμύρια ευρώ κέρδη στους νικητές.

Στο πλατό επιστρέφουν οι τέσσερις παίκτες που έκαναν ποδαρικό στην πρεμιέρα του «The Chase» τον Δεκέμβριο του 2021, με οικοδέσποινα τη Μαρία Μπεκατώρου. Οι παλιοί γνώριμοι μοιράζονται στιγμιότυπα και αλλαγές στη ζωή τους μετά το παιχνίδι και διεκδικούν μια δεύτερη ευκαιρία απέναντι στους Chasers. Αυτή τη φορά, οι διαγωνιζόμενοι μπαίνουν στο παιχνίδι με ένα εορταστικό πλεονέκτημα, καθώς το αρχικό τους κεφάλαιο ξεκινά από τα 1.000 ευρώ πριν από την καταδίωξη.

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 1.000 επεισοδίων, η Μαρία Μπεκατώρου σβήνει κεράκι στην τούρτα του «The Chase» και δίνει το κλασικό της ραντεβού «σε μια επόμενη, πάντα διαφορετική καταδίωξη και πάντοτε εδώ, στο MEGA».

Εδώ και πέντε χρόνια, το «The Chase» έχει γίνει η αγαπημένη απογευματινή συνήθεια των τηλεθεατών, καταγράφοντας σταθερά πρωτιές στους πίνακες τηλεθέασης. Στην «καρδιά» του παιχνιδιού, η Μαρία Μπεκατώρου, που βρίσκεται πάντα στο πλευρό των παικτών, μοιράζεται την αγωνία τους και τους εμψυχώνει σε κάθε στιγμή.

Σήμα κατατεθέν του «The Chase» αποτελεί φυσικά η ετοιμοπόλεμη η πεντάδα των Chasers. «Το Γεράκι», «Το Βουνό», η «Γυναίκα με τα Μαύρα», ο «Αδέκαστος Επιθεωρητής» και το «Σούπερ Αγόρι» επιστρατεύουν τις πολύπλευρες γνώσεις τους, έτοιμοι να προλάβουν κάθε κίνηση των παικτών.