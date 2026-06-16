Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Αυξάνονται οι φόβοι για εγκληματική ενέργεια

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη παραμένει αγνοούμενη για 17η ημέρα και οι δικοί της άνθρωποι αγωνιούν. Αξιωματικοί της Αστυνομίας όχι μόνο δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, αλλά όπως φαίνεται έχουν άκρως ανησυχητικές ενδείξεις.

Τις τελευταίες ώρες έδωσαν κατάθεση στην Αστυνομία 4 εργάτες και ο αδερφός της αγνοούμενης. Όλοι τους ανέφεραν πως δεν γνωρίζουν πότε και πώς χάθηκαν τα ίχνη της 45χρονης.

Εκείνο το Σάββατο η Σταυρούλα Λεβεντάκη πέρασε αρχικά από το πατρικό της στο Βαρύπετρο Χανίων. Το μεσημέρι συναντήθηκε με έναν εργάτη για να τον πληρώσει για αγροτικές εργασίες στα χωράφια. «Με ρωτάνε πώς την είδα, τι μου είπε. Είναι ο αδελφός της, είναι ένας άλλος (για κατάθεση). Εγώ πρώτη φορά που μπαίνω εδώ (στην Ασφάλεια), δεν ξέρω τι είναι και τι δεν είναι. Πρώτη φορά που μπαίνω σε Ασφάλεια. Και να με ρωτήσουν και να το κάνω. Πρώτη φορά, δεν ξέρω εγώ τι γίνεται κι αυτά τα πράγματα. Είμαι 55 χρόνων, δεν έχω μπει ποτέ σε τέτοια. Έχω περάσει από έξω, όχι από μέσα. Τι να σου πω εγώ; Σαν ‘βόμβα’ μου ήρθε. Εγώ δεν έχω ιδέα, πρέπει να έχω δικηγόρο; Αλλά για ποιον λόγο;», λέει στο MEGA.

Αμέσως μετά η 45χρονη κατευθύνθηκε προς την στάση του αστικού λεωφορείου με σκοπό να επιστρέψει στην πόλη των Χανίων όπου διαμένει μόνιμα και εργάζεται σε ταβέρνα. Εκεί, μία γυναίκα, λέει ότι την είδε:

«Της έκανα ένα γεια από το παράθυρο, μου κούνησε το κεφάλι και προχώρησε».

Τι συνέβη από εκείνη την στιγμή και μετά; Επιβιβάστηκε η 45χρονη στο λεωφορείο για τα Χανιά ή συνέβη κάτι άλλο που μένει να διαπιστωθεί; Ο αδερφός της αγνοούμενης λέει ότι οι τριβές που είχε κατά καιρούς με την 45χρονη, είχαν να κάνουν με το γεγονός πως η ίδια, όπως υποστηρίζει, δεν συνεισέφερε οικονομικά για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζαν οι γονείς τους.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως είχαν παρατηρήσει καυγάδες της 45χρονης αγνοούμενης με τους γονείς της κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, ενώ η δικηγόρος της οικογένειας ανέφερε πως τα δύο αδέρφια δεν είχαν οικονομικές διαφορές.

Το τηλέφωνο της 45χρονης έπαψε να εκπέμπει σήμα και απενεργοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς. Έκτοτε, η γυναίκα δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της και δεν επικοινώνησε με κανέναν. «Της είπα ‘σε παρακαλώ πάρε με τηλέφωνο να μιλήσουμε παιδί μου. Δεν μαλώσαμε, τι έχεις μαζί μου; Πάρε με τηλέφωνο να μιλήσουμε λιγάκι και ό,τι θέλεις κάνε’», λέει η μητέρα της 45χρονης.

Ήδη γίνεται συλλογή υλικού από κάμερες της περιοχής που χάθηκαν τα ίχνη της για να χαρτογραφηθεί η πορεία της.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώνονται στη συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας και στη λήψη καταθέσεων από το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον.