Αίγιο: Σφραγίστηκε το σπίτι του διπλού φονικού στον Λόγγο

Συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες για το διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγίου, με τον εισαγγελέα να διατάζει σήμερα τη σφράγιση του σπιτιού όπου βρήκαν τον θάνατο η 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της.

Τις προηγούμενες ημέρες, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών είχε εξετάσει λεπτομερώς κάθε γωνιά της οικίας, ενώ οι αρχές αναμένουν πλέον τα πορίσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Κομβικό ρόλο στην υπόθεση αναλαμβάνει ο γείτονας και φίλος της οικογένειας, ο οποίος ήταν ο πρώτος που έφτασε στο σημείο και θεωρείται μάρτυρας-κλειδί. Αναμένεται να κληθεί εκ νέου να καταθέσει στον εισαγγελέα τις επόμενες ώρες, μετά τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα.

Παράλληλα, ο 65χρονος Ιταλός που εμπλέκεται στην υπόθεση εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξή του στο έγκλημα. Ενώπιον της ανακρίτριας άφησε να εννοηθεί ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν, μια εκδοχή που φέρεται να υποστηρίζει τις τελευταίες ημέρες, επικαλούμενος πιθανά ψυχολογικά προβλήματα της γυναίκας ως πιθανή αιτία.

Ωστόσο, η σκηνή του εγκλήματος αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για τους αστυνομικούς, καθώς πηγές της Αστυνομίας αναφέρουν ότι υπάρχουν ενδείξεις παρέμβασης στον χώρο όπου εντοπίστηκαν οι δύο σοροί. Σε αυτό το σημείο αναμένεται να συμβάλει η κατάθεση του φίλου του Ιταλού, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχε ειδοποιηθεί τηλεφωνικά από τον ίδιο τον Ιταλό πριν ακόμη ενημερωθεί η αστυνομία, με αίτημα να μεταβεί στο σπίτι για να διαπιστώσει τι είχε συμβεί.

Η λεπτομερής περιγραφή του τι αντίκρισε ο φίλος μέσα στο σπίτι θεωρείται από τους αστυνομικούς ιδιαίτερα σημαντική, γι' αυτό και αναμένεται να κληθεί εκ νέου να καταθέσει, προκειμένου να διαλευκανθεί κατά πόσο ο τόπος του εγκλήματος έχει σκηνοθετηθεί. Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει χθες το ΕΡΤnews, εντοπίστηκαν σημάδια αίματος σε διάφορα σημεία του σπιτιού, τα οποία κάποιος φαίνεται να επιχείρησε να καθαρίσει με υλικά που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί από τις αρχές.