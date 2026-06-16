Μύκονος: Ιταλίδα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο- Είχε έρθει για το μπάτσελορετ πάρτι της

Η 37χρονη θα παντρευόταν το επόμενο διάστημα
Η γιορτή μετατράπηκε σε τραγωδία στη Μύκονο. Η 37χρονη Ιταλίδα Σάρα Τσεκκαντίνι, επρόκειτο να παντρευτεί τις επόμενες εβδομάδες και είχε ταξιδέψει στο ελληνικό νησί για το μπατσελορέτ πάρτι της.
Ούτε στους χειρότερους εφιάλτες η οικογένειά της, δε θα μπορούσε να φανταστεί ότι η άτυχη γυναίκα θα έχανε εκεί τη ζωή της, σε τροχαίο.
Ενώ ακόμα διερευνώνται οι συνθήκες του τροχαίου, η εταιρεία στην οποία εργαζόταν επιβεβαίωσε το θάνατο της 37χρονης Ιταλίδας, με συναδέλφους και φίλους να θρηνούν τον χαμό της, στη Μύκονο.
Σύμφωνα με το SkyTg24, η 37χρονη γυναίκα, η Σάρα Τσεκκαντίνι, κάτοικος του Αρέτσο, έχασε τη ζωή της μετά από ένα το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που συνέβη την Δευτέρα (15/6/26). Η γυναίκα, επρόκειτο να παντρευτεί τις επόμενες εβδομάδες…
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