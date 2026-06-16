Μάρω Κοντού: Η αλήθεια για την υγεία της- Τι δήλωσε η ίδια

Η ηθοποιός ξεκαθάρισε τι πραγματικά συνέβη και βρέθηκε στο Νοσοκομείο «Αττικόν»
Η Μάρω Κοντού διέψευσε τα σενάρια περί επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας της που κυκλοφορούν από το πρωί για την αγαπημένη ηθοποιό του ελληνικού κινηματογράφου.
Μιλώντας στο MEGA ξεκαθάρισε ότι δεν δίνει μάχη για τη ζωή της. Όπως σημείωσε, πρόκειται για υπερβολές που κυκλοφόρησαν, ενώ στην πραγματικότητα αντιμετώπισε ένα ατύχημα στο σπίτι της, το οποίο και προκάλεσε την προσωρινή ανησυχία για την υγεία της.
Η ίδια εμφανίστηκε καθησυχαστική, τονίζοντας ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Όπως αποκάλυψε η αγαπημένη ηθοποιός έπεσε μέσα στο σπίτι της και χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία στο Αττικό Νοσοκομείο καθώς έχει κάκωση στο ισχίο και κάταγμα πλευρού νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού
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