ΣΥΡΙΖΑ: Τέλος Ζαχαριάδης και Παππάς με απόφαση Φάμελλου

Αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Συγκεκριμένα, νέοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Κώστας Μπάρκας, αντικαθιστώντας τον Νίκο Παππά.

Παράλληλα, ο Κώστας Ζαχαριάδης παύει να είναι εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, με τον Χρήστο Γιαννούλη να αναλαμβάνει αυτό το πόστο.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της αντικατάστασής του, τον λόγο πήρε ο Νίκος Παππάς, ο οποίος ευχαρίστησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη της Κουμουνδούρου για τη συνεργασία. Παράλληλα, σημείωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και το γραφείο του θα είναι στη διάθεση των νέων κοινοβουλευτικών εκπροσώπων.

Ζαχαριάδης: Ήταν ενδεδειγμένη λύση, νέα δεδομένα με την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα



Ο Κώστας Ζαχαριάδης με ανάρτησή του ευχαρίστησε τον Σωκράτη Φάμελλο για τη συνεργασία, επισήμανε ότι «η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα» ενώ τόνισε ότι η αποχώρησή του από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου ήταν «ενδεδειγμένη λύση».

Αναλυτικά τι αναφέρει: «Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τον σύντροφο Σωκράτη Φάμελλο για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία, τους εργαζόμενους στο Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που δουλέψαμε μαζί κάθε μέρα - όλη μέρα, τους αναπληρωτές και τη διευθύντρια του Γραφείου Τύπου που συνεργαστήκαμε άψογα. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος που με εμπιστεύτηκαν και με στήριξαν. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τους επαγγελματίες στο χώρο των media που είχαμε μια καλή συνεργασία με αλληλοσεβασμό.

Ως Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ τοποθετηθήκαμε σχεδόν σε όλα στον βαθμό που μας αντιστοιχούσε, δεν αφήσαμε τίποτα αναπάντητο και ασχολίαστο και δεν αφήσαμε τίποτα να πέσει κάτω.

Μπαίνοντας στον όγδοο χρόνο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Υπάρχουν νέα δεδομένα για το κόμμα μας, όπως και για το πολιτικό σύστημα της χώρας. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Αναδιατάσσει και το χώρο μας, αλλά μπορεί να παίξει και καθοριστικό ρόλο στη μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα.

Ήμουνα και είμαι πάντοτε υπέρ των καθαρών θέσεων και αποφάσεων, ειδικά σε κρίσιμες συγκυρίες. Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένο ότι ο εκπρόσωπος Τύπου πρέπει να εκφράζει δημόσια τη γραμμή του κόμματος, συζήτησα με τον Πρόεδρο του κόμματος για την απόφασή μου να μη συνεχίσω από την θέση του εκπροσώπου Τύπου και συμφωνήσαμε ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη λύση.

Θα συνεχίσω να εργάζομαι για την ανάπτυξη ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς με κυβερνώσα προοπτική, θέση που σωστά προωθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εύχομαι καλή επιτυχία στον Χρήστο Γιαννούλη, αναλαμβάνει σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, θα στηρίξω την προσπάθειά του και μέσα από τα όργανα του κόμματος».