Γυναικοκτονία στη Δράμα: Με 7 μαχαιριές αφαίρεσε τη ζωή της συζύγου του ο 50χρονος

Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης για τη γυναικοκτονία στη Δράμα, όπου μια 45χρονη αστυνομικός έχασε τη ζωή της από τα χέρια του 50χρονου συζύγου της, επίσης εν ενεργεία αστυνομικού, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με το πόρισμα, το θύμα δέχθηκε επτά μαχαιριές από αιχμηρό αντικείμενο μήκους άνω των 10 εκατοστών. Η θανατηφόρα πλήξη προκάλεσε διάτρηση της καρδιάς, ενώ οι υπόλοιπες τραυματικές κακώσεις εντοπίζονται στους πνεύμονες και στους γύρω ιστούς, επιβεβαιώνοντας τη σφοδρότητα της επίθεσης.

Από την ιατροδικαστική εξέταση δεν διαπιστώθηκαν τραύματα που να παραπέμπουν σε προηγηθείσα πάλη, στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο αιφνιδιαστικής επίθεσης. Δεν εντοπίστηκαν, επίσης, κακώσεις από μεταλλικό αντικείμενο πέραν του όπλου του εγκλήματος.

Ο δράστης βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό στον αριστερό κρόταφο, ενώ στο σπίτι εντοπίστηκαν και ηρεμιστικά χάπια.

Οι αρχές έχουν διατάξει τοξικολογικές εξετάσεις και στα δύο σώματα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας.