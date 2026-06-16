Συλλυπητήρια από την "Πάτρα Ενωμένη" για την απώλεια της Αγγελικής Πολίτη

Η δημοτική παράταξη «Πάτρα Ενωμένη», με επικεφαλής τον υποψήφιο δήμαρχο Πάτρας Κώστα Σβόλη, εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο της Αγγελικής Πολίτη, μητέρας του πρώην δημοτικού συμβούλου και διοικητή του Νοσοκομείου Πύργου, Σπύρου Πολίτη, απευθύνοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσας.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: "Ο υποψήφιος δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Σβόλης, οι δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι και όλα τα μέλη της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια της Αγγελικής Πολίτη, μητέρας του πρώην δημοτικού μας συμβούλου και διοικητή του νοσοκομείου Πύργου Σπύρου Πολίτη. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια της εκλιπούσης. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει..."