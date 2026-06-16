Έξι καισαρικές, έξι υγιή παιδιά: Η σπάνια ιατρική περίπτωση μιας μητέρας από την Πάτρα- ΒΙΝΤΕΟ

Ένα ιδιαίτερα σπάνιο ιατρικό περιστατικό καταγράφηκε στην Πάτρα, όπου η Χρυσάνθη Σούρα κατάφερε να φέρει στον κόσμο έξι υγιή παιδιά, όλα με καισαρική τομή, με το έκτο και πιο πρόσφατο να γεννιέται μέσα στο 2026.

Η γυναίκα, η οποία κατά τη διάρκεια των εγκυμοσύνων της βρισκόταν σε σωματικό βάρος υψηλότερο από το συνιστώμενο, υποβλήθηκε επανειλημμένα σε χειρουργικές επεμβάσεις που, σύμφωνα με τους ειδικούς, συγκαταλέγονται στις πιο απαιτητικές της μαιευτικής. Τον τοκετό ανέλαβε ο μαιευτήρας-χειρουργός γυναικολόγος Νικόλαος Οικονομόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε την έκτη καισαρική ως τη δυσκολότερη και πιο επικίνδυνη απ' όλες, καθώς οι ιατρικοί κίνδυνοι αυξάνονται σημαντικά μετά την τρίτη επέμβαση. Όπως εξήγησε, λίγοι γυναικολόγοι αποφασίζουν να αναλάβουν τόσο πολλαπλές καισαρικές, καθώς τα δεδομένα γίνονται ολοένα πιο σύνθετα σε κάθε νέα εγκυμοσύνη.

Η γνωριμία της οικογένειας με τον γιατρό ανάγεται αρκετά χρόνια πριν, σε μια δύσκολη νυχτερινή εφημερία στην Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Η κ. Σούρα νοσηλευόταν τότε με κορωνοϊό, ενώ ήταν ήδη έγκυος και η κατάστασή της είχε επιβαρυνθεί. Ο κ. Οικονομόπουλος βρισκόταν εκείνο το βράδυ σε εφημερία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Παναγία η Βοήθεια» και ανέλαβε επειγόντως την περίπτωση, καθώς ο γιατρός που παρακολουθούσε την εγκυμοσύνη της δεν είχε καταφέρει να παραστεί. Η γυναίκα βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση και έτοιμη να γεννήσει, οπότε πραγματοποιήθηκε η πρώτη καισαρική, η οποία σημάδεψε την αρχή μιας μακρόχρονης ιατρικής συνεργασίας.

Από εκείνη τη στιγμή, κάθε επόμενη εγκυμοσύνη σχεδιαζόταν με ιδιαίτερη προσοχή. Σύμφωνα με τον γιατρό, η ενημέρωση της ασθενούς για τους κινδύνους ήταν συνεχής, με συστηματικούς ελέγχους και τακτική επικοινωνία, ενώ κάθε ιατρική απόφαση λαμβανόταν με στόχο την προστασία τόσο της μητέρας όσο και του εμβρύου. Χάρη σε αυτή τη στενή παρακολούθηση, όλες οι επεμβάσεις ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και τα έξι παιδιά γεννήθηκαν υγιή.

Ο γυναικολόγος Νικόλαος Οικονομόπουλος μιλά για τη δυσκολότερη καισαρική που έχει πραγματοποιήσει, στην εκπομπή Buongiorno με την Φαίη Σκορδά: