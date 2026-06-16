Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Άνω Αιγύπτου: Κατηγορίες στο Κονγκό, άνοδος στην ιεραρχία και σύλληψη για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας στα Πετράλωνα

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμων, μετά την απόφαση του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας να τον θέσει σε επ’ αόριστον αργία, έως ότου διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση, για την οποία σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του στην Αθήνα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να σκιάσει μια εκκλησιαστική πορεία που επί περισσότερο από μία δεκαετία συνδέθηκε με την ορθόδοξη ιεραποστολή στην Αφρική και την ανάληψη κορυφαίων διοικητικών καθηκόντων στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας.

Το περιστατικό στα Πετράλωνα και η αντίδραση του Πατριαρχείου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο μητροπολίτης συνελήφθη στις 11 Ιουνίου 2026 στα Πετράλωνα και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Το γεγονός έλαβε αμέσως μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας της εκκλησιαστικής του ιδιότητας και της θέσης που κατείχε στη διοίκηση του Πατριαρχείου.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 15/6, ο Πατριάρχης Θεόδωρος Β΄ ανακοίνωσε την επ' αόριστον αργία του μέχρι την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Όπως σημειώνεται από εκκλησιαστικούς παρατηρητές, η απόφαση αυτή αποτελεί ένα σαφές μήνυμα πως το Πατριαρχείο επιθυμεί να διαφυλάξει το κύρος του θεσμού και να αποτρέψει οποιαδήποτε σκιά πάνω στην αποστολή της Εκκλησίας στην Αφρική, ανεξαρτήτως της τελικής έκβασης της υπόθεσης.

Η άνοδος στην εκκλησιαστική ιεραρχία

Τον Νοέμβριο του 2012, ύστερα από πρόταση του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδώρου Β΄, εξελέγη παμψηφεί πρώτος Επίσκοπος Μπραζαβίλ και Γκαμπόν. Λίγες ημέρες αργότερα χειροτονήθηκε στην Αλεξάνδρεια και το 2013 ενθρονίστηκε στο Πουέντ-Νουάρ του Κονγκό.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Κεντρική Αφρική ανέπτυξε έντονη ιεραποστολική δραστηριότητα. Ολοκλήρωσε και εγκαινίασε ναούς, προχώρησε στην ανέγερση νέων εκκλησιαστικών κτιρίων, πραγματοποίησε χιλιάδες βαπτίσεις, χειροτόνησε κληρικούς και συνέβαλε στη δημιουργία εκπαιδευτικών και κοινωνικών δομών, όπως σχολεία και ορφανοτροφείο. Παράλληλα, συνέβαλε στην ίδρυση ραδιοφωνικού σταθμού και πέτυχε τη θεσμική αναγνώριση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Γκαμπόν ως μίας από τις επίσημα αναγνωρισμένες εκκλησίες της χώρας.

Η δράση του αναγνωρίστηκε και από τις αρχές του Κονγκό. Το 2020 ο πρόεδρος της χώρας, Ντενί Σασού Νγκουέσσο, του απένειμε την ανώτατη κρατική τιμητική διάκριση του Ιππότη Αξιωματικού.

Το 2022 μετατέθηκε στην έδρα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, εκλεγόμενος Μητροπολίτης Ναυκράτιδος και αναλαμβάνοντας εκ νέου τα καθήκοντα του Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, ενός από τα σημαντικότερα διοικητικά αξιώματα του Πατριαρχείου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Αρχιγραμματέας αποτελεί ουσιαστικά τον ανώτερο διοικητικό συντονιστή του Πατριαρχείου, με άμεση συμμετοχή στη λειτουργία της Συνόδου, στη διαχείριση των εκκλησιαστικών υποθέσεων και στην επικοινωνία μεταξύ των μητροπόλεων της αφρικανικής ηπείρου.

Την ίδια χρονιά τιμήθηκε από τον Πατριάρχη Θεόδωρο Β΄ με το παράσημο του Ανωτέρου Ταξιάρχη Σάββα του Ηγιασμένου μετ’ αστέρος, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών αρχιερατικής διακονίας.

Η ανοδική του πορεία συνεχίστηκε και το 2024, όταν εξελέγη Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Άνω Αιγύπτου, διατηρώντας παράλληλα τη θέση του Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου.

Οι παλαιότερες «σκιές»

Ωστόσο, η εκκλησιαστική του διαδρομή δεν υπήρξε ανέφελη.

Ήδη από το 2013 είχαν εμφανιστεί δημοσιεύματα στο Κονγκό, που τον συνέδεαν με υπόθεση, η οποία προκάλεσε έντονες συζητήσεις στην τοπική κοινωνία. Ακολούθησε ποινική δίωξη με κατηγορίες, που αφορούσαν πλαστογραφία και προσβολή δημοσίας αιδούς. Η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη του Κονγκό, η οποία κατέληξε στην αθώωσή του. Αργότερα, το 2020, ελληνικό δικαστήριο έκρινε ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί συνιστούσαν συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του, σύμφωνα με το protothema.gr.

Το νέο περιστατικό και η απόφαση του Πατριαρχείου

Η νέα κρίση ξέσπασε στις 11 Ιουνίου 2026, όταν ο Μητροπολίτης συνελήφθη στην περιοχή των Πετραλώνων στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ως άμεση αντίδραση, ο Πατριάρχης Θεόδωρος Β΄ αποφάσισε στις 15 Ιουνίου 2026 να θέσει τον Μητροπολίτη Παντελεήμονα σε επ’ αόριστον αργία μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση. Η απόφαση ερμηνεύεται ως προσπάθεια προστασίας του κύρους του Πατριαρχείου και διασφάλισης της θεσμικής του αξιοπιστίας, ενόψει της δικαστικής διερεύνησης.

Η περίπτωση του Μητροπολίτη Παντελεήμονα παρουσιάζει έντονη αντίθεση ανάμεσα στην αναγνωρισμένη ιεραποστολική και διοικητική του δράση στην Αφρική και στις επαναλαμβανόμενες υποθέσεις που κατά καιρούς έπληξαν τη δημόσια εικόνα του.

Από την ίδρυση εκκλησιαστικών και κοινωνικών δομών στο Κονγκό και τη Γκαμπόν μέχρι την ανάδειξή του σε ένα από τα πλέον προβεβλημένα στελέχη του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, η πορεία του χαρακτηρίστηκε από ταχεία ανέλιξη. Σήμερα, όμως, η σταδιοδρομία αυτή βρίσκεται υπό τη βαριά σκιά των τελευταίων εξελίξεων αναφορικά με τις καταγγελλόμενες πράξεις του, με την εκκλησιαστική και δικαστική διερεύνηση να αναμένεται να κρίνουν τις επόμενες κινήσεις τόσο του ίδιου όσο και του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.

Οι επιπτώσεις για το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας

Πέρα από το προσωπικό ζήτημα του ίδιου του μητροπολίτη, η υπόθεση δημιουργεί και θεσμικά ερωτήματα. Η απομάκρυνση ενός προσώπου που διαχειριζόταν κρίσιμους διοικητικούς φακέλους δημιουργεί κενό στη λειτουργία της πατριαρχικής γραμματείας και ενδέχεται να απαιτήσει ανακατανομή αρμοδιοτήτων στο ανώτερο διοικητικό επίπεδο, όπως σημειώνουν εκκλησιαστικοί κύκλοι.

Παράλληλα, η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στην αφρικανική ήπειρο, από την ανάπτυξη των ιεραποστολών μέχρι τις γεωεκκλησιαστικές αντιπαραθέσεις που έχουν ανακύψει τα τελευταία χρόνια.