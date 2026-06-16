Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας: Ποιοι εκλέγονται ανά συνδυασμό

Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, που διεξήχθησαν στις 14 και 15 Ιουνίου 2026 μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, με τη συμμετοχή 1.454 από τους 1.953 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο πρώτη αναδείχθηκε η Ιατρική Ανεξάρτητη Συνεργασία (Ι.Α.ΣΥ.) με ποσοστό 51,4% και 7 έδρες, ενώ ακολούθησαν η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Ιατρών, η Ενιαία Μετωπική Ιατρική Συνεργασία, η Δημοκρατική Πρωτοβουλία Ιατρών και η Ενωτική Συνεργασία Ιατρών.