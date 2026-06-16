Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας: Ποιοι εκλέγονται ανά συνδυασμό

Στο Διοικητικό Συμβούλιο πρώτη αναδείχθηκε η Ιατρική Ανεξάρτητη Συνεργασία
Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, που διεξήχθησαν στις 14 και 15 Ιουνίου 2026 μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, με τη συμμετοχή 1.454 από τους 1.953 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο πρώτη αναδείχθηκε η Ιατρική Ανεξάρτητη Συνεργασία (Ι.Α.ΣΥ.) με ποσοστό 51,4% και 7 έδρες, ενώ ακολούθησαν η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Ιατρών, η Ενιαία Μετωπική Ιατρική Συνεργασία, η Δημοκρατική Πρωτοβουλία Ιατρών και η Ενωτική Συνεργασία Ιατρών.
Ποιοι εκλέγονται ανά συνδυασμό
Έχοντες δικαίωμα ψήφου 1.953
Ψήφισαν: 1.454
Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.429 έγκυρα ψηφοδέλτια
Εκλέγονται ανά συνδυασμό:
· ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.)
Δάβουλος Χρήστος
Τουλγαρίδης Θεόδωρος
· ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.Π.Ι.)
Σωτηρούδης Απόστολος
· ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ε.ΜΕ.Ι.Σ.)
Γιακουμής Αναστάσιος
Ψαρομυάλου Αικατερίνη
· ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.)
Γεωργακόπουλος Παναγιώτης
· ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ι.Α.ΣΥ.)
Μαστοράκου Άννα
Σβόλης Κωνσταντίνος
Ντούβας Ιωάννης
Λουκοπούλου Παρασκευή (Βιβή)
Τρίγκας Παναγιώτης
Βρεττός Θεοφάνης
Δαρζέντας Αντώνιος
Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΣ
1.392 έγκυρα ψηφοδέλτια
Εκλέγονται ανά συνδυασμό:
· ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.)
Δάβουλος Χρήστος
Τουλγαρίδης Θεόδωρος
· ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.Π.Ι.)
Σωτηρούδης Απόστολος
· ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ε.ΜΕ.Ι.Σ.)
Γιακουμής Αναστάσιος
Ψαρομυάλου Αικατερίνη
· ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.)
Γεωργακόπουλος Παναγιώτης
· ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ι.Α.ΣΥ.)
Μαστοράκου Άννα
Μαστρονικολής Νικόλαος
Σβόλης Κωνσταντίνος
Νταβλούρος Περικλής
Μαρούλης Ιωάννης
Γκορίλας Θωμάς
Κατσάνος Κωνσταντίνος
Γκλιάτης Ιωάννης
Λουκοπούλου Παρασκευή (Βιβή)
Γ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.282 έγκυρα ψηφοδέλτια
Εκλέγονται ανά συνδυασμό:
· ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.)
Λαζαράτος Γεώργιος (τακτικό μέλος)
· ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ε.ΜΕ.Ι.Σ.)
Σεργίου Αθανάσιος (τακτικό μέλος)
· ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.)
Μαργαρίτης Βασίλειος (τακτικό μέλος)
Κυριακοπούλου Θεοδώρα (Δώρα) (Αναπληρωματικό μέλος)
· ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ι.Α.ΣΥ.)
Κουρελέας Σωτήριος (Πρόεδρος)
Φλίγκου Φωτεινή (Αντιπρόεδρος)
Γκορίλας Θωμάς (τακτικό μέλος)
Κατσάνος Κωνσταντίνος (τακτικό μέλος)
Φωκαεύς Ελευθέριος (τακτικό μέλος)
Παπανίκος Ιωάννης (Αναπληρωματικό μέλος)
Βασιλόπουλος Ανδρέας (Αναπληρωματικό μέλος)
Δ. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1024 έγκυρα ψηφοδέλτια
Εκλέγονται ανά συνδυασμό:
· ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.)
Πέτσας Ανδρέας
· ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ι.Α.ΣΥ.)
Κλινάκη Άννα
Πλώτα Μαρία
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr