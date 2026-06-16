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Ατυχήματα με πατίνια στο Ηράκλειο- Σοβαρά τραυματίες δύο ανήλικοι

Ατυχήματα με πατίνια στο Ηράκλειο- Σοβαρ...

Τα παιδιά είναι ηλικίας 13 και 16 ετών

Στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύονται δύο ανήλικα παιδιά, τα οποία τραυματίστηκαν σε τροχαία ατυχήματα με πατίνια.

Σύμφωνα με το Creta24, τα παιδιά είναι ηλικίας 13 και 16 ετών και τραυματίστηκαν, το ένα την Κυριακή και το άλλο χθες, Δευτέρα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως και τα δύο παιδιά έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

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#tags Ηράκλειο Τροχαία ατυχήματα Ηλεκτρικά Πατίνια
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