Η ΠΔΕ συμμετέχει στο 11ο Διεθνές Συνέδριο Tourism and Leisure Studies στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε στο 11ο Διεθνές Συνέδριο Tourism and Leisure Studies, που διεξήχθη από 15 έως 17 Ιουνίου 2026 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης, Πάνο Σακελλαρόπουλο, να παρουσιάζει τις στρατηγικές προτεραιότητες της Περιφέρειας για ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό τουριστικό μοντέλο.

Σε ανακοίνωσή της, αναφέρει: "Με ουσιαστική συμβολή στον επιστημονικό διάλογο για το μέλλον του τουρισμού, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στο 11ο Διεθνές Συνέδριο Tourism and Leisure Studies. Οι εργασίες του συνεδρίου διεξάγονται από 15 έως 17 Ιουνίου 2026 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με τη συνεργασία του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού. Κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης αποτέλεσε το: «Pathways to Resilience: Sustainable Practices in Tourism and Leisure – Μονοπάτια προς την Ανθεκτικότητα: Βιώσιμες Πρακτικές στον Τουρισμό και την Αναψυχή».

Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσωπεί ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, Πάνος Σακελλαρόπουλος, συμμετέχοντας σε μια διοργάνωση που συγκέντρωσε επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του τουρισμού από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, αναδεικνύονται κρίσιμα ζητήματα που διαμορφώνουν τη σύγχρονη τουριστική βιομηχανία, όπως: Η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα των προορισμών, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η τεχνητή νοημοσύνη, ο πολιτιστικός τουρισμός και οι νέες τάσεις.

Στο πλαίσιο των εργασιών, ο κ. Σακελλαρόπουλος παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην κατεύθυνση ενός σύγχρονου, βιώσιμου και ανταγωνιστικού τουριστικού μοντέλου, το οποίο αξιοποιεί τα μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής και διασυνδέει αρμονικά τον τουρισμό με τον πολιτισμό, τη γαστρονομία, τη φύση, τη θρησκευτική κληρονομιά και την τοπική παραγωγή.

«Η ανθεκτικότητα και η βιωσιμότητα αποτελούν πλέον βασικές προϋποθέσεις για το μέλλον του τουρισμού. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως Olympian Land επενδύει συστηματικά σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο που σέβεται το περιβάλλον, ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης".