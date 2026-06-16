Ψήφισμα στήριξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτ. Ελλάδας για τους εργαζομένους του ΕΑΠ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – 10ο Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας εξέφρασε τη στήριξή του στους εργαζομένους του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ζητώντας την απαλοιφή όρων που οι ίδιοι χαρακτηρίζουν καταχρηστικούς από τις συμβάσεις εργασίας τους, καθώς και άμεση διαβούλευση μεταξύ της Διοίκησης του Πανεπιστημίου και των εργαζομένων για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του ιδρύματος.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει: "Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος –10ο Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας, κατά τη συνεδρίασή του, αποφάσισε να εκφράσει τη στήριξή του στους εργαζομένους του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), οι οποίοι διεκδικούν την απαλοιφή καταχρηστικών όρων (βάσει των όσων μας παρουσίασε ο σύλλογος εργαζομένων) από τις συμβάσεις εργασίας τους και τη διασφάλιση αξιοπρεπών και σταθερών συνθηκών εργασίας.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο ζητά άμεσα την διαβούλευση μεταξύ της Διοίκησης του Πανεπιστημίου και των εργαζομένων και θα συμβάλει όπου χρειαστεί για την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους αλλά και να επιστρέψει η λειτουργία του Πανεπιστημίου σε κανονικούς ρυθμούς. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο στους εργαζομένους-μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου αλλά σε όλους και στην συνέχιση του σημαντικού έργου του ΕΑΠ και την προσφορά του. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχει τεράστια προσφορά στην ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και στην τοπική κοινωνία.

Πρέπει άμεσα να ληφθούν υπόψιν όλες οι νομικές γνωμοδοτήσεις (βάσει όσων μας προσκομίσθηκαν, δεν είναι αναγκαία προϋπόθεση η σύναψη σύμβασης εργασίας) και διαδικασίες πρόσληψης εργαζομένων ΙΔΑΧ δημοσίων υπαλλήλων, η ολοκλήρωση του διαγωνισμού ΑΣΕΠ και κάθε νομικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις συγκεκριμένες διαδικασίες. Θεωρούμε αναγκαίο τον σεβασμό προς τους εργαζομένους και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες μέσω διαλόγου και νομικών συμβουλών.

Έχουμε αιτηθεί την επικοινωνία και ενημέρωση από την διοίκηση του ΕΑΠ και πιστεύουμε ότι μέσα από τις διαδικασίες διαλόγου και συνεννόησης θα τηρηθούν οι σωστές διαδικασίες πρόσληψης και ο σεβασμός στους ανθρώπους που αποτελούν πυλώνα για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος – 10ο Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας έχει χρέος να συνεισφέρει στην προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, να συμβάλει σε ζητήματα εκπαίδευσης, να παλεύει για δικαιοσύνη και να συμμετέχει στον κοινωνικό διάλογο. Τέλος είναι σημαντικό για όλους να αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν στην τοπική οικονομία/κοινωνία και πάνω από όλα να λειτουργεί με γνώμονα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια".