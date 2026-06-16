Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει Focus Group για τις θέσεις εργασίας και τις δεξιότητες στον τομέα του τουρισμού

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας / Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Δι.Α.Π.) υλοποιεί το έργο «Υπηρεσίες Υποστήριξης για την λειτουργία του Περιφερειακού Παρατηρητήριου Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» MIS 6016655 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

Μέσω της λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου για τη διάγνωση αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Δυτική Ελλάδα προωθείται η συνεχής παρακολούθηση και διάγνωση των ζητούμενων δεξιοτήτων/ ειδικοτήτων σε αναπτυξιακούς τομείς της Περιφέρειας με στόχο την ενίσχυση του σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων και δράσεων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνεται στο Αίγιο την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, στο κτίριο Fame Road Hub (Παλαιά Σφαγεία), Ζωοδόχου Πηγής 57, 25100 η εκδήλωση - Focus Group με τίτλο: «Οι προοπτικές δημιουργίας θέσεων εργασίας, ανάπτυξης δεξιοτήτων και απόκτησης εξειδίκευσης στον τομέα της του Τουρισμού» και ώρα διεξαγωγής: 12.00 μ.μ. - 13.30 μ.μ.

Η εκδήλωση επιδιώκει να συνεισφέρει με προτάσεις στην εφαρμογή δράσεων, προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων και απόκτησης εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα του τουρισμού της Δυτικής Ελλάδας.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος.

Περισσότερες Πληροφορίες για τον Περιφερειακό Παρατηρητήριο Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας στον διαδικτυακό τόπο www.pae-pde.gr

Ανάδοχος του έργου είναι η ένωση εταιρειών ΕΕΟ GROUP A.E.- DATA R.C. Α.Ε..

Συμμετοχή σε ηλεκτρονική έρευνα για την συλλογή προτάσεων στην φόρμα: https://forms.gle/XxBCeq5ZJDjRJfzP6