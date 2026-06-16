Πανελλήνιες 2026: Στις 17-30 Ιουνίου ο κωδικός ασφαλείας των υποψηφίων για το Μηχανογραφικό

Από αύριο, Τετάρτη 17 Ιουνίου έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 θα μπορούν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων να απευθύνονται στο Λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), ο οποίος είναι απαραίτητος για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) και του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.).

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η διαδικασία αφορά τόσο τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026, όσο και συγκεκριμένες κατηγορίες αποφοίτων και τελειοφοίτων που επιθυμούν να διεκδικήσουν θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή σε Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ, πρώην ΙΕΚ).

Για έκτακτες περιπτώσεις, οι υποψήφιοι θα μπορούν να εξυπηρετηθούν και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, όταν τα Λύκεια θα παραμείνουν σε λειτουργία.

Ποιοι πρέπει να αποκτήσουν κωδικό ασφαλείας

Στο σχολείο τους θα πρέπει να προσέλθουν από τις 17 Ιουνίου οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026 και διαθέτουν ή πρόκειται να αποκτήσουν απολυτήριο Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι που διεκδικούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω του 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση.

Ειδικότερα, δικαίωμα δημιουργίας προσωπικού κωδικού έχουν:

Οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026 και επιθυμούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο.

Οι απόφοιτοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ετών 2024 ή 2025 και διεκδικούν φέτος την εισαγωγή τους μέσω του 10%, χρησιμοποιώντας τα μόρια που είχαν συγκεντρώσει στην τελευταία τους εξέταση.

Οι τελειόφοιτοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του 2026 που δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αλλά επιθυμούν να υποβάλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή σε Δημόσιες ΣΑΕΚ.

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι όσοι υποβάλουν τόσο Μηχανογραφικό Δελτίο όσο και Παράλληλο Μηχανογραφικό θα χρησιμοποιήσουν τον ίδιο προσωπικό κωδικό ασφαλείας.

Τι ισχύει για το 10%

Οι υποψήφιοι που διεκδικούν θέση μέσω του 10% συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής αποκλειστικά με τη βαθμολογία που είχαν πετύχει στις προηγούμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Παράλληλα, δεν έχουν δικαίωμα να εξεταστούν εκ νέου σε ειδικά μαθήματα ή αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, ενώ για την εισαγωγή τους λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις που είχαν καταγράψει κατά την τελευταία συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα Μηχανογραφικά

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η περίοδος υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου και του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Οι διαδικασίες για την απόκτηση του κωδικού ασφαλείας και την υποβολή των Μηχανογραφικών θα παραμείνουν ενεργές έως περίπου τα μέσα Ιουλίου.

Τι ισχύει για τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου

Οι υποψήφιοι που είχαν δηλώσει συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026 αλλά παραπέμπονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, θα υποβάλουν το Μηχανογραφικό τους μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων αυτών.

Τότε θα αποκτήσουν και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που απαιτείται για την ηλεκτρονική υποβολή των επιλογών τους.